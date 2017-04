Previsioni del 28 aprile

Ferrara

Nuvolosità irregolare al mattino, ma senza fenomeni associati. Possibili piogge sparse al pomeriggio e anche in serata. Fenomeni in esaurimento in nottata. Temperature comprese tra +6°C e +18°C.

Emilia

Tempo stabile al mattino con nuvolosità irregolare su tutti i settori; deboli piogge al pomeriggio sulle pianure emiliane e lungo il corso del Po, più asciutto sui settori costieri centro meridionali. Nevicate in Appennino oltre i 1300 metri. Generale esaurimento dei fenomeni in nottata

Italia



Giornata all’insegna del tempo instabile al Nord Italia con piogge e locali rovesci al mattino, esaurimento dei fenomeni durante la seconda parte della giornata. Neve sulle Alpi oltre 1000 metri di quota.

Condizioni di generale instabilità al Centro, con fenomeni anche a carattere di rovescio al mattino specie sul versante Tirrenico. Tempo più stabile e asciutto durante la seconda parte della giornata.

Tempo stabile sulle regioni meridionali ma con cieli nuvolosi sia sui settori Peninsulari che sulla Sicilia. Locali piogge sulla Campania e sulla Sicilia specialmente in nottata.

Temperature minime e massime in generale calo.

www.centrometeoitaliano.it