I migliori sbandieratori ferraresi al Torneo del Pellegrino

Ci saranno anche le contrade di Ferrara (Borgo San Luca, San Giacomo, Santa Maria in Vado, Rione San Paolo;) al Torneo di Sbandieratori e Musici al “Pellegrino” a Faenza nella giornata di domenica 30 aprile.

Il torneo del Pellegrino, giunto all’undicesima edizione, può essere considerato una delle maggiori competizioni italiane per sbandieratori e musici, se si escludono i campionati nazionali. La manifestazione si terrà domenica prossima da mattina a sera in piazza Rampi, la grande corte dell’ex caserma Pasi nel centro storico di Faenza, cuore del Rione Rosso che organizza l’evento sotto l’egida della Fisb (Federazione Italiana Sbandieratori).

A valorizzare il torneo sono la partecipazione di ben venti gruppi di alfieri bandieranti e la loro qualità certificata dai successi raccolti in tutta Italia.

E’ significativa la presenza di quattro gruppi di Ferrara e altrettanti di Faenza, che non hanno voluto rinunciare a un’occasione per misurarsi in una gara ad alto livello con concorrenti in arrivo da Emilia-Romagna, Toscana e Veneto.

Ci saranno ben 10 gruppi della massima Serie A1, con il campione italiano 2016 di Singolo Ciampelli Fabio di Volterra, i titolati campioni e super medagliati di Ferrara di San Giacono con Andrea Baraldi e Giacomo Malagoli e sempre da Ferrara l’astro nascente Alessandro Tortorici della Contrada Santa Maria in Vado, mentre da Faenza da assistere la supersfida interna tra i 4 rioni faentini.

Le specialità in campo saranno il Singolo, la Coppia e la Piccola squadra. Domenica prossima dalle 9.30 si susseguiranno gli arrivi di sbandieratori e musici alla corte del Rione Rosso per le operazioni di accredito dei partecipanti.

Alle 11 prenderà il via la gara della Coppia, che sarà seguita intorno alle 12.30 dalla pausa per il pranzo che potrà essere consumato a pochi metri da piazza Rampi al Rione Rosso, attrezzato con buona cucina romagnola già apprezzata nei precedenti tornei del Pellegrino. Alle 15 si riprenderà con la gara del Singolo che sarà seguita da quella della Piccola squadra; alle 20.30 sono in programma le premiazioni.

Ma la serata avrà un piacevole prolungamento. Infatti nella corte del Rione Rosso si svolgerà il “Cajun Beer Festival” dalle ore 19.30 fino alle 23.30 con musica dal vivo e assaggi di birra; non mancherà lo stand gastronomico con hot-dog, hamburger, patatine fritte e ancora… birra, per arrivare alle 22 quando ci sarà l’happy hour.

In caso di maltempo l’intera manifestazione si svolgerà ugualmente: le gare degli sbandieratori verranno spostate nella palestra del Liceo “Torricelli” in via Morini 11. Per avere ulteriori informazioni è possibile telefonare allo 0546-680808 del Rione Rosso oppure scrivere alla casella di posta elettronica rionerosso@rionerosso.it.