Famiglia Sgarbi riunita per il Premio Stampa

Sabato 29 aprile alle 12 nel consiglio comunale di Ferrara torna il Premio Stampa, tradizionale appuntamento dell’associazione Stampa Ferrara, che, per il 2017, è conferito alla famiglia Sgarbi – con Giuseppe, padre, i figli Elisabetta, scrittrice e regista, e Vittorio, notissimo critico d’arte di fama internazionale, nella memoria di mamma Rina Cavallini -; una famiglia che non ha bisogno di particolari presentazioni.

Premio alla Carriera è Gian Pietro Testa, concittadino giornalista, fondatore della scuola di giornalismo dell’Ordine di Bologna, che tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso scavò nel profondo delle trame più oscure della storia italiana, come la strage di Piazza Fontana e di Peteano con articoli e libri che sono nella storia del giornalismo d’inchiesta.

Assostampa ha ritenuto importante manifestare anche un segno d’attenzione ad Antonio Pastore, professore emerito di otorinolaringoiatria dell’Università di Ferrara e a Romano Perdonati, maestro panificatore ferrarese, con due menzioni speciali per il loro continuo impegno nell’università e nelle attività economiche.

L’incontro è anche l’opportunità per riflettere sul modo di fare giornalismo, perché, a partire dalla fondamentale “lezione di Indro Montanelli”, raccontata ai presenti da Giancarlo Mazzuca, giornalista, membro del consiglio amministrazione Rai, l’Associazione Stampa presenta, dalle 9, per colleghi e cittadini, “Lezioni di Giornalismo: Arte, Cultura, Etica” con gli interventi dei premiati, Gian Pietro Testa, Elisabetta Sgarbi, artefice della casa editrice «La Nave di Teseo» e le conclusioni di Vittorio Sgarbi, saggista e critico d’arte di livello internazionale.

Un’occasione per capire come sia possibile, oggi, diffondere cultura e arte, usando i linguaggi propri del giornalista, negli spazi dedicati alla cultura -nell’editoria, nelle testate tradizionali e non- e di come, nell’era dei social media, siano cambiati ruolo e strumenti per parlarne a cittadini e giovani, per avvicinarli ed educarli al senso del bello, alla sua scoperta e al suo disvelamento.

Intervengono: Massimo Maisto, vice sindaco del Comune di Ferrara e l’assessore Simone Merli in rappresentanza del sindaco Tiziano Tagliani; Serena Bersani presidente Aser, Antonio Farnè presidente Ordine Giornalisti Emilia Romagna, Alberto Lazzarini presidente Commissione Cultura dell’Ordine Nazionale Giornalisti.

Tutta la mattinata è disponibile anche in diretta web al link: http://www.comune.fe.it/index.phtml?id=472 e sarà documentata dagli studenti della redazione Student-Tg dell’istituto tecnico-professionale “Luigi Einaudi” di Ferrara.

L’associazione Stampa è l’erede del “Circolo giornalistico ferrarese”, fondato il 22 dicembre 1895 con funzioni sindacali e culturali, ed ha celebrato, da poco, 120 anni di vita, a volte travagliata, sempre intensa e coinvolgente; la sezione dei giornalisti ferraresi di Aser Associazione Stampa Emilia Romagna, aderente alla Fnsi Federazione Nazionale della Stampa Italiana, sindacato unitario, continua la sua attività culturale e di rappresentanza proponendo numerose iniziative formative e culturali a concittadini e giornalisti italiani.