La Liberazione è una “festa di popolo” a Copparo

Copparo. La festa “Raccontare il passato per capire il presente”, organizzata per il settimo anno consecutivo dalla locale sezione Anpi C. Sartori ha avuto quest’anno un grande successo. A partire dal pranzo, infatti, si sono radunate nell’area del Museo della Civiltà Contadina di via Goito diverse centinaia di persone, che sono via via aumentate nel corso del pomeriggio fino a raggiungere l’affluenza massima in serata, con il concerto degli Strike, data zero per la presentazione del nuovo album di prossima uscita.

Grande è la soddisfazione degli organizzatori e traspare tutta dalle parole di Margherita Aurora, presidente della sezione, che definisce la festa “il mio terzo figlio”. Accanto a momenti di riflessione una festa che offre molto a target estremamente diversificati, unico esempio in provincia, e che forse mira a svecchiare un po’ la tradizione delle celebrazioni ufficiali.

“Siamo del parere che le celebrazioni debbano esserci, sono la nostra storia, ma certamente è utile anche ricordare che il 25 aprile è prima di tutto una festa di popolo, per cui divertirsi insieme mangiando, ascoltando musica e creando comunità è quanto di meglio si possa fare per trasmettere i valori dell’antifascismo” afferma Aurora.

In linea con questa filosofia nel pomeriggio, dopo un primo intervento musicale dei Pocabanda, gruppo ferrarese al secondo album, e mentre si poteva ascoltare la radiocronaca di Spal-Cittadella, sono state proposte alcune attività che i numerosi bambini presenti hanno molto apprezzato, come uno spettacolo di burattini a cura di Franco Serico e un laboratorio per la costruzione di un colorato segnalibro con Martina Viadana.

Michele Faccini, tra gli organizzatori della festa che peraltro si è esibito sul palco con i Mercanti e Servi in una trascinante versione di “Bella Ciao” indossando un kilt in omaggio ai Modena City Ramblers, sottolinea come la festa sia gestita completamente da un gruppo di volontari, che si adoperano per la buona riuscita della manifestazione. Un appuntamento fisso per la comunità copparese e non solo, insomma, ormai entrato di diritto tra i più apprezzati.

UN ESTRATTO DEL CONCERTO DEGLI STRIKE