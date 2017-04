Incendio devastante all’azienda Lodi di Mirabello

(foto di Alessandro Castaldi)

Mirabello. Un vasto incendio ha distrutto due interi capannoni dell’azienda agricola di Vittorio Lodi a Mirabello. Le fiamme si sono sviluppate alle 3 di questa notte dal camino di un essiccatoio e i vigili del fuoco sono a lavoro da ore per cercare di spegnere il devastante incendio.

Non c’è pace per l’azienda di via Prosperi, dove si è tenuta nel 2011 la festa Tricolore di Futuro e Libertà, che già nell’estate del 2013 bruciò con tanta forza che ci vollero giorni per spegnere le fiamme. Questa volta sono andati a fuoco due dei capannoni ricostruiti dopo il terremoto del 2012. Fuoco e sisma, un binomio che ha messo in ginocchio l’azienda agricola.

I danni sono ingenti: è ancora presto per fare delle stime ma già si parla di milioni di danni. Lo stesso, distruttivo, copione di quattro anni fa. I capannoni bruciati contenevano balle di fieno da far essiccare, un accumulo di paglia che inevitabilmente rende più complesse le azioni di spegnimento e che continuerà a bruciare finché non diventerà cenere.

Un lavoro di mesi che va letteralmente in fumo. A dare l’allarme sono stati proprio gli operai in turno notturno che, appena hanno capito l’entità dell’incendio, hanno segnalato l’episodio ai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute due squadre dal Comando di Ferrara e una dei volontari di Copparo con quattro automezzi e lavorano senza sosta per spegnere le fiamme.

Non si registrano intossicazioni né danni alle persone ma ricostruire tutto daccapo, dopo il terremoto del 2012 e l’incendio del 2013, ha gettato il proprietario Lodi in uno stato di disperazione.