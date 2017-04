Rissa fuori dalla disco, quattro condanne

Lido di Spina. Quattro condanne e tre assoluzioni per la rissa che scoppiò nel giugno 2013 davanti a una discoteca di via Raffaello al Lido di Spina.

Alle prime luci dell’alba, dopo che i buttafuori avevano allontanato due persone, si scatenò un violento litigio nel parchetto adiacente alla strada. Attorno alle 5 arrivarono i carabinieri, che identificarono e denunciarono i presenti, oltre ad altre persone che nel frattempo erano andate al pronto soccorso a farsi medicare ferite da armi da taglio, giudicate guaribili in dieci giorni.

Nonostante il processo, in dibattimento non è emerso il vero motivo scatenante della rissa. Non c’erano testimoni, salvo i diretti protagonisti. Si ipotizzano comunque futili motivi. Fatto sta che in sede di sentenza il giudice ha condannato quattro persone a tre mesi (A.B., 29 anni, di Comacchio; A.B., 29, e A.N., 26, di Codigoro; A.I., 30 anni, ucraino); assolvendone invece tre (V.P., 32 anni, ucraino; M.Z., 28; R.M., 26, di Codigoro).

Per alcune difese una rissa non ci sarebbe nemmeno stata, se non una aggressione da parte di due imputati nei confronti degli altri. Lo stesso pm, in sede di requisitoria, aveva chiesto l’assoluzione per tutti gli imputati. Scontati, dopo la lettura delle motivazioni della sentenza, attese tra 90 giorni, gli appelli.