Psicosi Igor, avvistamento alla Coop

di Simone Pesci

Portomaggiore. “Igor è passato per la Coop di Portomaggiore e ha portato via qualcosa”. E’ una voce che si rincorreva ieri nel paese della provincia ferrarese: il serbo sarebbe passato da qui per rubare qualche provvista, ma all’avvistamento non è seguito alcun riscontro.

Però nei dintorni di Portomaggiore, da qualche giorno, sono aumentate le forze dell’ordine e qualche posto di blocco in più c’è anche da questa parte del Reno in provincia di Ferrara. Perché Consandolo, dove ‘Igor’ è stato localizzato il 29 marzo quando rubò la pistola al vigilantes nei pressi della ormai famosa piadineria, dista solamente una manciata di chilometri.

Ed è proprio lì che nella giornata di mercoledì (ieri) è scattato l’ennesimo maxi blitz: i militari del Tuscania e i Cacciatori di Calabria, infatti, hanno ispezionato un casolare abbandonato. Non è servito a stanare il killer, ma è stato ritrovato un materasso che avrebbe potuto fare da giaciglio a ‘Igor’, sono quindi intervenuti anche i Ris che hanno repertato alcune tracce, e che nei prossimi giorni potranno dare la conferma se il serbo abbia effettivamente lasciato l’argine bolognese del Reno per nascondersi sotto quello ferrarese.