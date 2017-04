Basket senza confini al X Torneo Città di Ferrara

Si è concluso con la vittoria della formazione U13 di Varese su quella Venezia il X Torneo Città di Ferrara organizzato dalla 4 Torri Basket, che in questi giorni ha avuto il piacere di ospitare tante rappresentanze giovanili delle più importanti realtà cestistiche dello Stivale. Un appuntamento che si è consolidato nel tempo quello del Torneo Città di Ferrara, che fin dagli esordi coinvolge appunto le giovani formazioni delle major squadre italiane della palla a spicchi.

Varese, Venezia, Padova, Trento, Bologna, Treviso, Roma, Siena, Desio, Reggio Emilia, Pontevecchio, San Lazzaro. Queste le realtà che hanno fatto passerella nei giorni scorsi sul parquet del Pala4T che per l’occasione si è nuovamente trasformato in un vero e proprio tempio del Basket tricolore.

Un momento importante di aggregazione, per i giovani e le famiglie; un evento di quelli che al tessuto sportivo fanno davvero bene, ma non solo a quello sportivo, anche a quello economico e turistico in quanto i ragazzi che partecipano al torneo con le famiglie alloggiano a Ferrara per diversi giorni in una sinergia totale tra sport e valori del territorio. Si è partiti anche quest’anno con il torneo Under 13 a 16 squadre (conclusosi oggi con la vittoria di Varese) per poi proseguire con i tornei dedicati agli Aquilotti e agli Esordienti: si andrà avanti fino al 7 maggio dunque con il basket giocato, ma anche con la Sagra dello Scottadito, altro must legato alla manifestazione.

A lato del Pala4T infatti, da ormai 10 anni, viene allestita la tenso struttura che ospita la “mensa” per i giovani atleti e le famiglie, ma anche per tanti appassionati della palla a spicchi che seguono il Torneo.

Nel tardo pomeriggio di martedì, a seguito della finale, le premiazioni delle prime 4 classificate a partire dalla formazione della Virtus Padova (4^ classificata), superata da Pontevecchio che ha occupato il terzo gradino del podio e da Venezia, che si è arresa in finale a Varese.

“Il basket è importante, perché è la vostra più grande passione e la vostra più grande valvola di sfogo, ma non dimenticate la scuola e lo studio, perché sarà attraverso la scuola che passerà la vostra formazione”. Luigi Moretti apre così i discorsi di fine torneo: “È un onore per noi ospitare tante realtà di basket italiano – prosegue il presidente granata –, è un onore vedere crescere di importanza questo appuntamento, anno dopo anno. Ringrazio tutti voi per aver preso parte a questa manifestazione e ovviamente ringrazio mio fratello, Giuseppe Moretti e Alberto Morea, che hanno organizzato alla perfezione tutto l’evento. Alberto fa parte del nostro staff da quest’anno, – Moretti spende ancora alcune parole sul nuovo responsabile del settore giovanile della 4Torri – e da quando è con noi si sta dedicando davvero anima e corpo a questa mission ed anche con il Torneo ha svolto un lavoro encomiabile. Questo trofeo sta diventando sempre più un momento di ritrovo per le realtà giovanili della palla a spicchi: ne siamo molto felici, così come lo siamo di avere al nostro fianco tante rappresentanze di spessore della pallacanestro italiana”.

Hanno infatti presenziato alla premiazione due totem del Basket italiano come Federico Pasquini (i cui natali sono proprio della società granata) e Paolo Moretti, che ha assistito anche alla premiazione del figlio Niccolò come Mvp del Torneo.

“Il premio Mvp quest’anno, come lo scorso – spiega Luigi Moretti – abbiamo voluto dedicarlo a un caro amico che ci ha lasciato troppo presto: Enrico Brandani”. Presenti alla premiazione anche la famiglia di Brandani, oltre ad Aldo Modonesi in rappresentanza del comune di Ferrara, Giorgio Bianchi (Fip) e Roberto Mascellani (ex Presidente del Basket Club).