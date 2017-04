“Ciao Alex”, l’ultimo saluto di Gorino a Ballarini

di Giuseppe Malatesta

Goro. I motori reboanti dei vespisti, palloncini bianchi e tante fotodediche per l’ultimo saluto ad Alex Ballarini, il 18enne di Gorino strappato alla vita da un tragico incidente in mare. Nella piccola piazza e nella chiesa gremita risuona ’50 Special’ di Cesare Cremonini il brano-inno alla Vespa, che Alex tanto amava come amava il mare e il lavoro che aveva preferito alla scuola, come tanti altri suoi coetanei goresi.

Ad accogliere più calorosamente il feretro sono proprio i suoi amici, ragazzi e ragazze che nel ricordo di Alex oggi indossavano una t-shirt a lui dedicata. “Il nostro orgoglio” insiste una Gorino decisamente scossa e partecipe del dolore di mamma Michela, papà Jimmy e della piccola Marika, che ha perso il suo amato fratello e che durante la funzione non molla una attimo la presa dalla sua bara.

La cerimonia funebre celebrata da don Paolo Paccagnella è di quelle particolarmente sentite: le sue parole sono quelle di chi Alex lo ha visto nascere e crescere, nei suoi 25 anni da parroco di quella comunità. Anche il sindaco Diego Viviani ha voluto ricordare commosso lo sventurato giovane: “Non esistono parole per mitigare il dolore, ma è giusto e doveroso che tutta la nostra comunità dia il proprio appoggio a questa famiglia nei giorni più brutti, che saranno quelli a venire. Questo è in fondo un pregio delle piccole comunità. Viviamo tutti a contatto con il mare, direttamente o indirettamente, lo consideriamo troppo spesso casa nostra e pensiamo che non sia un ambiente ostile, ma un amico che ci protegge sempre e comunque. Questo è vero solo in parte: alcune volte non è così, alcune volte è un ambiente ostile in cui basta la minima disattenzione per riportarci tutti ad un’altra realtà. Il mio saluto va ad Alex e a tutti coloro che ci hanno lasciato proprio lasciando il loro spirito in mare”.

Altrettanto toccante le parole degli amici più stretti di Alex, straziati perché “non è facile dare l’addio ad un fratello a cui ci legheranno per sempre ricordi indelebili. Che tu possa avere sempre in vento in poppa, ‘dai gas’ anche da lassù”.

“Il mare ti ha portato via troppo presto – aggiunge mamma Michela -, la tua gioia di vivere contagiosa era un punto fisso per i tuoi amici. Non conoscevi la paura ed eri sempre pronto a tutto, orgoglioso e testardo. Siamo devastati dal dolore e infinitamente orgogliosi di te: siamo stati fortunati ad essere i tuoi genitori anche se per poco tempo, dacci la forza che avevi tu. Ciao angelo mio”.

Ancora una ‘sgasata’ di vespe e motociclette, l’applauso dei presenti tra i quali tanti appassionati dei gruppi ‘Passione Vespisti Goro’ e ‘Nuova Delta Force Air Softair’ hanno infine accompagnato il feretro lungo Gorino, dopo la funzione, verso il locale cimitero.