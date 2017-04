Bondi. Bulgarelli: “Il titolo rimane a Ferrara ma dobbiamo pensare più in grande”

Arriva stanco a questo finale di stagione il presidente Fabio Bulgarelli, come al termine di una lunga corsa. Stanco, ma sollevato, perché il finale di maratona quest’anno è stato parecchio in salita e il traguardo sembrava sempre più lontano.

Si tira un sospiro di sollievo, si ricaricano appena le batterie e poi via in pista per il prossimo anno, perché già venerdì sarà un giorno importante per le sorti della Pallacanestro Ferrara: incontro con il Comune, per capire come muoversi per il futuro.

La notizia intanto è che il titolo rimane a Ferrara, dopo tanti rumors che vedevano Bulgarelli desideroso di cedere, la smentita del presidente: “Il titolo rimane a Ferrara, questa è l’idea”.

È così che nonostante tutto, nonostante tutti i bassi e i momenti di sconforto, Bulgarelli va avanti per quella che sarà la sua settima stagione, anche se in passato si è dichiarato tanto solo. Non ci sono ancora ingressi in società all’orizzonte?

“Purtroppo no – dichiara il numero uno biancazzurro –, magari ce ne fossero, però devo dire che non mi sento più così solo, perché a fianco a me ci sono persone che ci credono e ci tengono davvero, a partire dagli sponsor, che dovrebbero confermare tutti, Bondi in primis, per proseguire con le persone del mio entourage che insieme a me credono in questo progetto, per non parlare della passione del pubblico e dei tifosi, che anche quest’anno ci hanno supportato e dato un grande aiuto in molti momenti di difficoltà. In vista ci sono anche novità, come l’arrivo di Roberto Tezzon (ex Spal, ndr.) in qualità di responsabile marketing.

Vogliamo crescere però – prosegue Bulgarelli –, dobbiamo pensare più in grande, dobbiamo pensare in maniera più sinergica e ragionare per un progetto che ci dia continuità e possa consentirci di crescere ancora e non solo pensare di portare a termine un’annata dopo l’altra”.

E da qui l’idea dell’incontro con il Comune di venerdì 28, per avere l’esclusivo uso del palazzetto, per poter approntare delle migliorie strutturali, legate all’impianto luci e di riscaldamento e poterne usufruire nel tempo sia presente che futuro: “La nostra convenzione dura ancora due anni – Bulgarelli approfondisce –, mi piacerebbe poter sottoscrivere una convenzione che vada ben oltre questi due anni. Il nostro progetto prevede inoltre il farci carico dei lavori di ristrutturazione del Palasport, però la volontà sarebbe quella di poterne usufruire liberamente, senza dividerlo con altre società sportive. Intendiamoci, – precisa il presidente – non intendo certo che il palazzetto debba essere esclusivamente la nostra casa, non ho nulla in contrario se società come la Bonfiglioli, il Volley e il Kaos disputano le proprie gare interne al Pala Hilton Pharma. Diviene però un problema quando non è possibile disporre in libertà del palinsesto degli orari per poterci allenare, anche in vista di un’altra sinergia che ci piacerebbe molto sviluppare e approfondire con quella che è già la nostra società satellite: la Vis Basket.

La Vis è una realtà importante e capillare sul territorio e nel basket giovanile, – prosegue il presidente – sarebbe bello se con la Vis potesse allenarsi dove ci alleniamo noi, per favorire una sinergia che può diventare importante, anche in vista dei progetti del prossimo anno”.

Ecco appunto, parlando di futuro, la Pallacanestro Ferrara da chi ripartirà la prossima stagione? “Si riparte da Pasi. – è la risposta decisa del presidente – Il nostro direttore sportivo è subentrato sia l’anno scorso che quest’anno a stagione iniziata facendo dei veri e propri miracoli. Quest’anno ha creato le condizioni per le uscite di Soloperto e Ibarra e l’ingresso di giocatori che sono stati fondamentali per noi”.

Forse per i giocatori è presto, ma sul progetto dello staff tecnico c’è già qualche idea? A partire dalla guida tecnica ad esempio ci sono indicazioni? “Credo sia giusto, per quanto ha fatto per noi – replica Bulgarelli –, chiedere in primo luogo ad Adriano Furlani se intende appoggiare il progetto che abbiamo in mente, che prevede un roster composto da alcuni senatori, se così vogliamo definirli, e tanti giovani di qualità, che possano darci energia e freschezza. Giovani che poi potranno crescere, giocando un ampio minutaggio e che possano essere un valore aggiunto in un prossimo futuro.

Vorrei davvero far diventare ancor più grande questa realtà, finora siamo arrivati fin qui, ma sento che se vogliamo migliorarci ancora dobbiamo lavorare con i giovani e pensare ad un progetto a tutto tondo che possa favorire degli interscambi e delle sinergie. Perché solo così possiamo provare ad avere l’ambizione di crescere ancora”.