Il Fe nel baule: il riciclo in fiera nel giardini del Grattacielo

di Lucia Bianchini

“La nostra filosofia è fare in modo che qualsiasi cosa venga ceduta abbia una nuova vita, possa entrare nella quotidianità di qualcun altro e questo deve avvenire in una piazza reale, non virtuale. Vogliamo ripristinare il contatto diretto in una piazza concreta”. Con queste parole Giambaldo Perugini de ‘Il Fe’ ha spiegato gli scopi della fiera del riuso e del riciclo ‘Il Fe nel baule’, che si terrà nel giardino del Grattacielo, tra viale Cavour e via Felisatti da domenica 30 aprile e che si ripeterà ogni quarta domenica del mese.

L’idea è legata all’esperienza di un’iniziativa analoga che si svolge a Ravenna, ‘La Pulce nel baule’ ed entrambe traggono ispirazione da un’usanza dei paesi del nord Europa, dove-come spiegano gli organizzatori- è normale rivendere ciò che non si usa più.

“La location dei giardini del grattacielo è stata scelta perché è la cittadinanza deve godere di quella zona” prosegue Perugini.

L’esposizione è aperta ad ogni settore merceologico affine alle attività fieristiche: imprenditori, costruttori, rivenditori, collezionisti, singoli cittadini o gruppi, Onlus, associazioni culturali, attività commerciali ed artigianali che condividano i principi dell’iniziativa e agiscano nel rispetto delle leggi fiscali. È vietato vendere oggettistica moderna che rimandi a temi legati al nazifascismo, sono invece ammessi oggetti originali dell’epoca, per il loro valore storico.

“Per noi è la prima iniziativa di questa grandezza e così positivamente influente per quell’area, non sarà l’unico evento che porteremo in questo luogo – afferma Roberto Serra, assessore al commercio del Comune di Ferrara-. Per quanto riguarda la riqualificazione del quartiere giardino abbiamo iniziato con piazza XXIV maggio ma vogliamo estendere gli eventi in altri punti. Questo evento è stato un inizio che abbiamo voluto portare avanti con gli amici del Fe ed è un ampliamento dell’area commerciale che era già nei programmi dell’ amministrazione comunale. In futuro potranno sorgere anche attività come chioschi per popolare quest’area, che può avere un suo nuovo momento”. Della stessa opinione è Aldo Modonesi: “Ferrara può essere una piazza in cui radicare queste attività, e si è deciso di farlo in una zona delicata come il quartiere giardino proprio perché il presidio del territorio è utile se fatto anche con iniziative che smuovano persone ed abituino ad un uso diverso di questi spazi, quindi ben vengano iniziative di questo tipo. L’invito che facciamo a tutti è di farsi prendere dalla curiosità, che se si innesca fa bene a chi organizza, a chi va con la propria macchina per vendere qualcosa, al quartiere ed anche alla città intera”.

Per chiunque volesse vendere qualcosa in una delle sessanta piazzole allestite nei giardini è possibile contattare i referenti al numero 334 9100903 oppure tramite il sito www.ilfenelbaule.it