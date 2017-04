Tracce fresche di Norbert-Igor nella ‘zona rossa’

Sono state trovate altre tracce fresche dell’uomo più ricercato d’Italia, Norbert Feher, alias Igor Vaclavic, il pluriomicida di Budrio e del Mezzano. Le nuove tracce sono state scovate dai cani molecolari all’interno della ‘zona rossa’, cinturata e battuta da centinaia di uomini delle forze dell’ordine, e questo fa ben sperare che il killer possa trovarsi ancora in zona, ben nascosto o forse in continuo movimento nel tentativo di sfuggire alla cattura.

Non è la prima volta che dell’omicida si trovano tracce grazie all’apporto delle unità cinofile che continuano a battere l’area assieme a Carabinieri, Polizia di Stato e Unità speciali, e che convincono a proseguire a oltranza le ricerche nella vasta area al confine tra le province di Ferrara, Bologna e Ravenna.

Recentemente poi, il proprietario di uno stabile nella zona ha notato nel proprio garage la mancanza di un kit di pronto soccorso che potrebbe essere stato rubato dal serbo fuggitivo. Non è stato in grado di dire a quando risale il furto, ma gli inquirenti stanno verificando se possa esservi un qualche legame con Norbert-Igor, che il primo aprile era rimasto ferito nella colluttazione con il barista di Budrio Davide Fabbri.

Nuovo blitz inoltre in un casolare a Consandolo, non molto distante da via Spina, zona già battuta anche nei giorni scorsi. Anche qui i cani molecolari sono stati impiegati per cercare tracce olfattive del killer e sul posto sono stati fatti rilievi e trovate impronte.