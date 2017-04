Ferrara si tinge di verde con Giardini Estensi

Torna Giardini Estensi, il tradizionale festival del verde e della sostenibilità ambientale in programma sabato 29, domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio nelle piazze attorno al Castello Estense di Ferrara.

La manifestazione, realizzata dall’associazione Pro Art, è giunta alla quinta edizione affermandosi fra le più apprezzate del settore a livello nazionale. Unica nel suo genere a Ferrara, propone eccellenze florovivaistiche frutto della collaborazione con oltre cento aziende agricole provenienti da varie parti d’Italia. Gli stand d’artigianato a tema faranno da complemento alla fiera proponendo sorprendenti novità.

Un appuntamento per curiosi e turisti per scoprire in bicicletta i giardini storici della città patrimonio Unesco, mescolarsi nella babele delle oltre cento bancarelle ricche di fiori e profumi frutto del lavoro di veri e propri produttori di essenze vegetali, assaggiare i preparati del bio-barman , portare i bambini alla merenda consapevole ed assistere ai corsi di cesteria. Uno stand dedicato ad Interno Verde accoglierà le adesioni per la prossima manifestazione di metà maggio.

Un ricco carnet di eventi collaterali, all’interno del Castello ed all’esterno, faranno da sfondo a Giardini Estensi con presentazione libri, conferenze,performance workshop, dimostrazioni, didattica ed uno shooting fotografico. Il tutto ad ingresso libero.

Sabato 29 aprile dalle 10 alle 12.30 nel Camerino delle Duchesse, presso la residenza municipale, Giuliana Bèrengan terrà una performance recitativa all’interno del prezioso Camerino ad ingresso libero, ma con un massimo di sette partecipanti per volta. Giuliana Bèrengan ospiterà i presenti con un verbodramma odoroso per fiori solisti intitolato:”Bei fior d’Amore” con “Inno alla Rosa”, “Omaggio al Tulipano” e “La divina Peonia”.

Ma sono tanti gli eventi in programma. Ecco il calendario di tutti gli appuntamenti:

Sabato 29 aprile ore 10 – Sala Alfonso 1° Castello Estense: conferenza a cura di Paola Roncarati – Garden Club Ferrara, allestimento floreale a cura del Garden Club Ferrara

Sabato 29 aprile ore 15 – Sala Alfonso 1° Castello Estense: “Orchidee dipinte, 2000 anni di storia e arte”a cura di Alberto Grossi

Sabato 29 aprile ore 16,30 – Sala Alfonso 1° Castello Estense: conferenza I fiori della passione: le forme ed i colori di un genere affascinante

Domenica 30 aprile ore 10 – Sala Alfonso 1° Castello Estense: presentazione del libro “C’è gente in giardino” ed. Pendragon. Incontro con gli autori: Carlo Pagani, maestro giardiniere e Mimma Pallavicini, giornalista e scrittrice

Domenica 30 aprile ore 11,30 – Sala Alfonso 1° Castello Estense presentazione del libro “Estratti di frutta e verdura per le 4 stagioni” di Marco Dalboni Biobarman che eseguirà alcune preparazioni di estratti con assaggi per tutti gli intervenuti.

Domenica 30 aprile ore 15,00 – Sala Alfonso 1° Castello Estense: “Piante edibili,Piante incredibili” di P.Gullino ed cura di Paolo Gullino -Piante Innovative

Domenica 30 aprile ore 16,30 – Sala Alfonso 1° Castello Estense: “Le erbe delle streghe: antica medicina popolare, realtà sospesa di Carlo Signorini,

Lunedì 1° maggio ore 16,30 – Sala Alfonso 1° Castello Estense: “I fili invisibili della natura’ Ed.Lapis Gianumberto Accinelli – Gruppo Eugea

Sabato 29 aprile dalle 10.30 alle 17.30 Ferrara Urban Shooting a cura di Patrizia Boari e Nicola Maccagnani, fotografi e modelle con la stilista Claudia Desertitrucco Mua, Katia Nanni ed Alessia Gottoli

Sabato 29 aprile, domenica 30 aprile, lunedì 1° maggio stand dell’Associazione Adipa Sez. Emilia Romagna: mostra amatoriale di piante e scambio di semi

Sabato 29 aprile, domenica 30 aprile, lunedì 1° Maggio stand Eugea – Si produzione, didattica e divulgazione

Sabato 29 aprile, domenica 30 aprile, lunedì 1° maggio stand Piante Innovative – Natura maestra di auto-produzione e rimedi per la cura del suolo

Sabato 29 aprile, domenica 30 aprile, lunedì 1° maggio stand Rino Mariani, dimostrazione di intreccio con viminisalice e sanguinello

Sabato 29 aprile, domenica 30 aprile, lunedì 1° maggio stand (Hotel degli Insetti) di Paolo Tosco Parlamento, didattica con materiali riciclati per la costruzione dell’ Hotel per Insetti.

Domenica 30 aprile alle ore 17 Piazza Repubblica (Hotel degli Insetti) di Paolo Tosco Parlamento merenda consapevole per bambini a cura di Mimma Pallavicini

E non potevano mancare le visite guidate.

Lunedì 1° maggio due appuntamenti alle ore 10 e alle ore 15 ritrovo in Piazza Castello visita guidata ad alcuni stand di vivaisti a cura di Mimma Pallavicini. Partecipazione gratuita

Sabato 29 aprile, domenica 30 aprile, lunedì 1° maggio a cura di Guide Estensi di Ferrara

Visite guidate alla città ed ai giardini storici di Ferrara 30 aprile e 1° maggio tour in bicicletta parchi,orti e giardini.Possibilità di noleggio biciclette. Partenza ore 10,30 e 15,30

Non è necessaria la prenotazione. Punto d’incontro, 15 minuti prima della partenza, presso Ferrara Store in piazza Repubblica. Durata dell’itinerario circa 2 ore. Costo euro 10 a persona (gratuito under 18) inclusa degustazione. Per informazioni contattare l’associazione Guide Estensi Ferrara ai numeri 0532 769398, 339 3438284, 338 2954013 o all’indirizzo e-mail info@guideestensi.it.