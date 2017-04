Palazzo Ducale come un caleidoscopio

Il Palazzo Ducale di Ferrara venerdì 28 e sabato 29 aprile sarà protagonista di un evento particolare, che trasformerà una facciata dell’edificio storico in uno sgargiante caleidoscopio di forme, luci e colori. Si chiama “Interno Verde Notte” il videomapping organizzato nelle due serate da Coop Alleanza 3.0 e l’associazione Ilturco.

L’originale iniziativa verrà realizzata per promuovere l’inaugurazione del rinnovato punto vendita Coop di via Modena, in zona Doro, che si terrà giovedì 4 maggio alle 9. Inoltre servirà a ricordare ai ferraresi e ai turisti in visita che tra poche settimane – sabato 13 e domenica 14 maggio – si svolgerà la seconda edizione di Interno Verde, il festival curato dall’associazione Ilturco che aprirà eccezionalmente al pubblico 50 giardini segreti, selezionati tra i più suggestivi, interessanti e curiosi del centro storico estense.

La presentazione di questa inedita collaborazione e del grande lavoro svolto per offrire alla città lo spettacolo del videomapping si terrà venerdì 28 aprile alle 20.30. Interverranno Vito Ayroldi, direttore del territorio di Ferrara per Coop Alleanza 3.0, Riccardo Gemmo, presidente dell’associazione Ilturco, e Francesco Mancin, responsabile della proiezione.

«Intervenire su superfici così importanti, da un punto di vista non solo strutturale ma anche storico e artistico, è sicuramente una grande sfida» racconta Mancin, grafico e videomaker, già curatore del videomapping organizzato la scorsa estate nel cortile interno del Castello Estense, in occasione del festival Reverb. «Ho cercato di coniugare agli effetti capaci di valorizzare il rilievo architettonico una serie di composizioni dinamiche ispirate al tema del giardino, dal gusto quasi psichedelico. La tecnica del videomapping a Ferrara non è stata utilizzata molto spesso, per questo ho optato per una soluzione equilibrata, che intreccia i giochi di luce più tradizionali all’evoluzione dei pattern floreali creati ad hoc».

In entrambe le serate, sotto la proiezione – che comprenderà il lato nord ovest di piazza Municipale, dove comincia via Garibaldi – sarà a disposizione un punto informativo per chi vorrà prenotare la propria iscrizione a Interno Verde. Le cargobike di “Interno Verde Notte” inviteranno i passanti a scoprire il nuovo allestimento del supermercato Coop Doro, offrendo buoni sconto e dolci a marchio Coop.