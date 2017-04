Cna, eletti i nuovi presidenti delle Unioni di mestiere

Grazie al voto degli imprenditori associati, sia in occasione delle assemblee elettive, sia attraverso le urne collocate nelle sedi oppure online, le dieci Unioni di mestiere della Cna di Ferrara hanno rinnovato, nelle scorse settimane, i propri presidenti e consigli direttivi.

Sono stati eletti per la prima volta nell’incarico di presidente: per Cna Servizi alla persona, Elena Malanchini, titolare della Wellness Time snc di Ferrara; per Cna Federmoda, l’imprenditrice Laura Vallieri, titolare dell’azienda Laura Mode di Copparo; per Cna Fita, Fausto Bianconi, a capo dell’omonima impresa di autotrasporto di Masi San Giacomo; infine, per Cna Produzione, Enrico Ghezzo, della Elettronica Marittima srl di Bosco Mesola.

Riconfermati nell’incarico di presidente della propria Unione: per Cna Artistico e Tradizionale, Franco Antolini, titolare dell’omonima azienda di legatoria e restauro libri di Ferrara; l’imprenditrice Giulia Bratti, titolare della Grafica Andros di Ferrara, per Cna Comunicazione e Terziario Avanzato; Devid Fiorini, titolare della Nuova Officina Nord di Ferrara, per Cna Servizi alla Comunità; Gabriele Pozzati, della ditta Impianti Termosanitari di Ferrara, per Cna Installazione Impianti; Riccardo Roccati, amministratore delegato della Robur Asfalti di Ferrara, per Cna Costruzioni e Laura Salani, amministratrice delegata della Salani srl di Copparo, per Cna Agroalimentare.

La fase per il rinnovo delle cariche dirigenti dell’associazione, dai raggruppamenti di interesse, alle unioni e aree territoriali, fino ai delegati all’assemblea provinciale, ha visto la partecipazione al voto di poco meno di un migliaio di associati.

“Un dato di grande valore – sottolinea il direttore provinciale della Cna, Diego Benatti – che testimonia la volontà degli imprenditori di essere protagonisti delle scelte rilevanti che riguarderanno il loro futuro nei prossimi anni, di fronte ad una economia sempre più globale e interconnessa, che sta proponendo alle imprese nuovi rischi, ma anche nuove opportunità. Sono questi gli scenari che si prospettano alle Unioni di mestiere, strumenti attraverso i quali si declina la rappresentanza per comparti e settori della Cna. Ad esse spetterà l’impegno ad imboccare strade inedite, nella rappresentanza sindacale di mestieri e imprese nell’ambito del proprio territorio combinata alla ricerca di nuove occasioni economiche e di crescita su più ampia scala, per filiere lunghe e aree di mercato sulle quali collocare prodotti e servizi”.

La fase di rinnovo degli organismi dirigenti provinciali della Cna culminerà con l’assemblea quadriennale a Ferrara del prossimo 11 maggio.