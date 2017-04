Rinnovata la convenzione per il gattile comunale

Sarà rinnovata fino al 31 maggio 2018 la convenzione con cui il Comune di Ferrara affida all’associazione ‘A coda alta onlus’ la gestione del gattile municipale di Ferrara di via Gramicia. L’accordo coinvolge l’associazione anche nell’aggiornamento del censimento e nell’attuazione della campagna di sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline, che vivono in stato di libertà sul territorio comunale. Per lo svolgimento delle prestazioni previste, l’associazione riceverà dal Comune il rimborso delle spese sostenute, per una quota massima di 36.324 euro.