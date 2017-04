Presto i lavori all’ex monastero di San Paolo e a Palazzo del Podestà

Sono stati illustrati mercoledì mattina dall’assessore Aldo Modonesi, con una informativa alla Giunta, i progetti relativi ad una serie di opere pubbliche in programma nel territorio comunale. Gli interventi sono in via di approvazione e assegnazione da parte dell’Amministrazione comunale, con determine dirigenziali e riguardano in particolare l’ex monastero di San Paolo e Palazzo del Podestà.

Restauro e ripristino funzionale dell’ex monastero di San Paolo – ex carceri di San Paolo. I lavori serviranno per rendere maggiormente accessibile e utilizzabile rispetto ad oggi il complesso grazie a un intervento di restauro, riparazione e miglioramento post sisma programmato dal Comune per una spesa complessiva di 2.341.098 euro (Iva compresa). Attraverso l’opera di restauro e riabilitazione funzionale dell’intero complesso architettonico si punta infatti a garantire l’accessibilità e la possibilità di utilizzo, con standard prestazionali superiori all’esistente, gli ambienti ai diversi piani.

Rafforzamento strutturale post sisma del Palazzo del Podestà. Puntano invece ad ottenere una migliore risposta sismica del Palazzo del Podestà gli interventi progettati dal Comune per il rafforzamento locale delle strutture e la riparazione del danno già subito dall’immobile. Le opere architettoniche comprenderanno lavorazioni edili proprie delle assistenze murarie e di finitura strettamente legate alle opere strutturali nonché impiantistiche, oltre agli interventi di ripristino e consolidamento degli affreschi pittorici, oggetto di specifico studio da parte di specialista restauratore. Il progetto prevede anche la sistemazione degli impianti meccanici per la termo-climatizzazione dell’intero edificio. La spesa complessivamente prevista ammonta a 332.928 euro (Iva compresa).

La giunta ha programmato anche altri lavori, ade esempio quelli sulle scuole di proprietà comunale, per le quali verranno spesi 450mila euro (sempre Iva compresa). Verranno effettuati lavori di manutenzione e pronto intervento da eseguire sulla base di esigenze specifiche e urgenti, e non rientranti nella programmazione ordinaria. Tra questi sono già previsti il rifacimento del coperto del Nido Neruda e il rimaneggiamento del coperto della scuola primaria Rossetti e della sede della Contrada S. Benedetto.

Infine, riguarderanno 53 strade del territorio comunale gli interventi di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale previsti dal Comune di Ferrara per l’anno in corso per una spesa di complessiva di 258mila euro (Iva compresa). In programma operazioni di verniciatura delle piattaforme stradali, sia di primo impianto che di ripasso, con strisce (12 -15 cm) continue o discontinue, simboli, iscrizioni, fasce d’arresto, passaggi pedonali, zebrature, passaggi a livello, ecc, con vernice rifrangente spartitraffico.