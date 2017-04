Internazionalizzazione: dalla Regione pronti 6 milioni per le imprese

Sei milioni di euro per progetti di penetrazione sui mercati internazionali e la partecipazione alle più importanti manifestazioni fieristiche del mondo. E’ quanto stanzia la Regione Emilia-Romagna a favore delle imprese per progetti di internazionalizzazione con le risorse del Por Fesr 2014-2020 dedicate alla competitività del tessuto produttivo.

Del bando e delle numerose opportunità per gli imprenditori ad esso correlate se ne parlerà, in anteprima, nella sala Conferenze della Camera di commercio a partire dalle ore 9.00 questa mattina (giovedì 27 aprile). Dopo i saluti del Segretario generale dell’Ente di Largo Castello, Mauro Giannattasio, toccherà a Gianluca Baldoni, sportello internazionalizzazione della Regione Emilia Romagna, illustrare i requisiti di ammissione, le spese ammissibili e le modalità di presentazione delle domande di contributo.

Il bando finanzia le singole imprese, non esportatrici o esportatrici non abituali, ed anche le reti formali di imprese piccola e media dimensione con due tipologie di interventi:

A) Progetti finalizzati a realizzare un percorso strutturato, nell’arco di massimo due annualità, costruito a partire da un piano export, su un massimo di due paesi esteri scelti dall’impresa con un contributo massimo fino a 100.000 euro per singola impresa e 400.000 euro per i progetti di rete.

B) Partecipazione ad un programma costituito da almeno 3 fiere svolte in paesi esteri, con un contributo a fondo perduto fino a 30.000 euro per singola impresa a fino a 120.000 euro per i progetti di Rete.

Le domande, da inoltrare esclusivamente per via telematica, possono essere presentate a due scadenza diverse: dal 15 maggio al 15 giugno 2017 oppure dall’11 settembre all’11 ottobre 2017 ma ogni impresa può presentare domanda solo per una delle due tipologie di progetto.

Il bando della Regione finanzierà le seguenti spese in relazione alla tipologia di intervento:

A) Servizi di consulenza export (piano export, studi di settore, organizzazione ufficio export, ricerca partner esteri, sviluppo sito aziendale) e Servizi di Temporary Export Manager.

B) Partecipazioni fieristiche all’estero, Realizzazione eventi promozionali all’estero, Consulenze per certificazioni export e per la registrazione del marchio all’estero, oppure a evento promozionale all’estero (b2b, visite aziendali, forum, degustazioni, sfilate, show room).

Per maggiori informazioni: ufficio Marketing internazionale della Camera di commercio (tel. 0532/783812-817; e-mail: estero@fe.camcom.it).