Ravaglia si avvicina a casa: oggi verrà trasferito a Cona

E’ previsto per oggi pomeriggio il trasferimento di Marco Ravaglia all’ospedale di Cona. L’agente di polizia provinciale, gravemente ferito nella sparatoria del Mezzano dove è stato uccisa la guardia ambientale Valerio Verri, lascia il Bufalini di Cesena dopo due settimane e mezzo di ricovero.

Il trasferimento vicino a casa è sintomo del miglioramento delle condizioni di Ravaglia che, però, ha ancora davanti a sé un lungo e delicato periodo di convalescenza per riprendersi da quel terribile 8 aprile quando, durante il servizio di pattugliamento nella Trava di Portomaggiore, l’agente e il collega volontario hanno incontrato sul loro cammino la furia di Igor/Norbert.

I medici hanno sciolto la prognosi riservata ma ci vorrà ancora del tempo per raggiungere la difficile guarigione. Se la ripresa fisica è complicata – Ravaglia è stato sottoposto a quattro interventi chirurgici per estrarre i tre proiettili che lo hanno raggiunto al torace, alla spalla e al collo – quella mentale sarà ancora più tortuosa. Tanto che il suo ricovero al Sant’Anna sarà ‘protetto’ per garantire la privacy della vittima.

Appena uscito dal coma farmacologico, l’agente di polizia provinciale ha incontrato gli inquirenti per offrire la sua cruda testimonianza su quanto successo quel pomeriggio, confermando l’identità del killer: Norbert Feher/Igor Vaclavic. Dell’assassino però continua a non esserci traccia: le ricerche proseguono senza sosta nella zona rossa senza dare i risultati sperati. Tra blitz e rastrellamenti di carabinieri, polizia, cacciatori di Calabria, paracadutisti del Tuscania e cani molecolari, è stato annunciato l’arrivo di altri 200 carabinieri per potenziare la caccia all’uomo.