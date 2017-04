Spal. Mister Semplici dopo la vittoria: “Ho finito gli elogi per questo gruppo”

(foto e video di Alessandro Castaldi)

di Andrea Mainardi.

Al termine di una delle partite più sofferte della stagione, tutto il ‘Paolo Mazza’ tira un sospiro di sollievo per l’ennesima vittoria campale. Contro il Cittadella infatti sono arrivati tre punti che permettono alla Spal di avere, la prossima settimana, il primo match point nel caso il Frosinone non riuscisse a vincere a Salerno.

Grande sofferenze ma alla fine grande commozione traspare dal presidente Walter Mattioli: “Rischio di non arrivare a fine campionato”, afferma e poi ride, “è stata una partita difficile e sofferta contro una grande squadra, abbiamo patito nel primo tempo ma poi la squadra ha lottato col cuore. Un grande secondo tempo ha portato un risultato fondamentale e devo ringraziare il pubblico, è per loro che si lotta e si soffre ogni settiamana”. La serie A è sempre più vicina: “Mi emoziona sentire cori inneggiare alla serie A, mancano ancora quattro gare durissime ma abbiamo margine per giocare con un pizzico di tranquillità in più. A La Spezia sarà difficile perchè loro vogliono far punti e sono ambiziosi, per fortuna rientreranno diversi giocatori come Bonifazi, Schiattarella e Vicari”.

Un altro grande risultato per mister Semplici, nonostante le sofferenze del primo tempo: “Loro erano messi meglio in campo, fortunatamente il primo gol è stato decisivo. Oggi i valori morali ed il pubblico hanno fatto la differenza, ho finito gli elogi per questo gruppo di uomini ancora prima che di giocatori. Nel secondo tempo siamo andati meglio, è stata comunque una delle partite più dure di quest’anno anche per merito di un ottimo Cittadella. D’ora in avanti saranno ancora tutte decisive per questo traguardo storico ed impensabile, rimaniamo umili e ricarichiamo le energie mentali ancora prima di quelle fisiche. Lavoriamo tanto sulle palle inattive che sono importanti quando non riesci ad esprimerti al meglio, vederle sfruttate al massimo dà grande soddisfazione a tutti noi. Ringrazio la società a partire dalla famiglia Colombarini che ci permettono di lavorare sempre al meglio, e anche tutti i nostri tifosi che anche oggi ci sono stati vicini”.

Record di reti in campionato (quattro) per capitan Giani, che oggi ha sbloccato una gara molto complicata: “Proviamo spesso gli schemi da calcio piazzato ed è soddisfacente quando riusciamo a eseguirli. Sono qui perché credo in questo progetto ed è difficile renderci conto di cosa stiamo facendo. Siamo sereni e consapevoli che i risultati arrivano se mettiamo le nostre qualità in campo. Abbiamo sofferto nel primo tempo ma siamo riusciti a tenere il pari con le unghie e con i denti, poi siamo cresciuti molto nella ripresa”.

Anche il ‘cobra’ Gianmarco Zigoni ha messo il suo sigillo oggi, che può essere decisivo per la serie A: “Più che il mio gol è importante l’aver vinto contro un Cittadella che ci ha messo in grossa difficoltà. Ad uu certo punto abbiamo iniziato a lanciare lungo perchè non sapevamo cosa fare, per questo è una vittoria ancora più incredibile per come è arrivata. Segnare sotto la curva è una gioia immensa anche perchè non giocavo titolare da un pò in casa”.

Mastica amaro l’allenatore del Cittadella Roberto Venturato che esce dal ‘Mazza’ senza punti nonostante la bella prestazione dei suoi: “La mia squadra ha giocato un’ottima partita per novanta minuti nei quali la Spal si è solo difesa, facendolo tra l’altro molto bene. Siamo stati puniti nell’occasione degli unici due errori fatti, purtroppo non concretizziamo la nostra mole di gioco ed è un limite che ci portiamo dietro da tutta la stagione. Comunque complimenti alla Spal per la promozione praticamente raggiunta”.