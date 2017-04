Tenta di gettarsi dal ponte, salvata in extremis dai carabinieri

Aveva deciso di farla finita gettandosi da un ponte ma è stata salvata appena in tempo dai carabinieri. Il tentato suicidio si è verificato martedì pomeriggio, alle 16.30 circa, sul ponte che collega via San Giacomo a via Saragat, in zona Darsena City, già cornice di tragici episodi come quello accaduto sette mesi fa, quando un giovane di 31 anni si è tolto la vita impiccandosi.

Anche in questo caso a tentare il suicidio è stata una ragazza sulla trentina d’anni. La donna si stava affacciando in maniera pericolosa dal ponte quando è stata notata da una signora anziana che, preoccupata per le sue condizioni, si è fermata a conversare con la ragazza. “Va tutto bene?” ha chiesto la passante alla vittima, sentendosi dare come risposta un secco quanto eloquente “no”.

La signora ha quindi capito le intenzioni dell’aspirante suicida e ha immediatamente dato l’allarme al 112. Il fulmineo intervento dei carabinieri, giunti subito sul posto con una gazzella, ha impedito il tragico epilogo. I militari intervenuti sono riusciti a salvare in extremis la ragazza che si stava praticamente già lanciando dal ponte quando è stata fermata tempestivamente dall’operatore dell’Arma.

La giovane, in evidente stato di shock, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Cona dove è ricoverata e tenuta sotto osservazione. Non si conoscono ancora le ragioni che hanno portato la trentenne a pensare di compiere l’estremo gesto.