Nuovi occupanti al Palaspecchi

Il Palaspecchi di nuovo occupato. A segnalarlo, questa volta, non è il leghista Nicola Lodi ma una residente – Catia Pignatti – molto attiva nella lotta per la bonifica e riqualificazione dell’area.

In alcune immagini si vedono chiaramente delle persone che circolano all’interno del recinto che avrebbe dovuto delimitare l’immobile, comunque aperto in almeno un punto.

“Si ricomincia, anzi non di è mai fermato”, ammonisce Pignatti. “Contrariamente i lavori non riprendono, è concesso avere la sensazione di essere presi in giro ancora una volta? L’erba sta ricrescendo, fuori non è ancora stata portata via la ramaglia e anche parte dei detriti raccolti a febbraio, l’interno è ancora messo come mesi e mesi fa, i garage sono ancora pieni di acqua, non credo che la situazione ambientale e sanitaria sia cambiata rispetto all’ordinanza emessa dal sindaco”.

La residente chiede informazioni all’amministrazione o “ancor meglio” un incontro, possibilmente pubblico.