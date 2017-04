Oltre mille visitatori ai giochi olimpici in rosa

Tempo di valutazioni dopo la chiusura della mostra “L’emancipazione femminile vista attraverso i Giochi Olimpici”, portata a Ferrara dal Panathlon Club e ospitata dalla galleria d’arte Cloister dal 14 al 26 marzo; un viaggio nella storia, antica, moderna e contemporanea, un percorso anche culturale, sociale e antropologico, in cui la donna viene raffigurata nel tempo, attraverso la sua costanza, la sua tenacia, la sua passione, i suoi risultati, e le sue vittorie, non necessariamente culminanti con una medaglia olimpica, nel mondo sportivo.

Sono stati oltre 1000 i visitatori che hanno ripercorso la storia degli ultimi 120 anni, raccontati in questo modo dalla professoressa Anna Balzarini, grazie ai 56 pannelli che compongono la mostra itinerante gestita dal Panathlon International – Distretto Italia – Area 3 (Piemonte e Valle d’Aosta), accompagnati dagli eccezionali ciceroni del liceo sportivo Roiti e dai soci del Panathlon Club Ferrara.

La mostra è stata anche il punto di congiunzione per importanti avvenimenti collegati, dalla conferenza d’inaugurazione, al tradizionale convivio, all’incontro con l’olimpionica Josefa Idem.

La serata conviviale, a margine dell’inaugurazione della mostra, ha richiamato l’attenzione dei presenti sul tema “Lo Sport al femminile: voglia di non mollare mai”, con Luciana Boschetti Pareschi, presidente del club e moderatrice dell’incontro, Giorgio Dainese, vice presidente del consiglio internazionale Panathlon, e Luigi Innocenzi, governatore Area 5 (Emilia Romagna-Marche), Laura Fogli, figura storica dell’atletica femminile azzurra e ferrarese, 6^ nella maratona ai Giochi Olimpici di Los Angeles ’84 e 9^ a quelli di Seul ’88 e Katia Soglietti, ferrarese d’adozione, originaria di Rubiera (Re), capitano dell’Asd Ariosto Pallamano Ferrara.

Lo sport emerge ancora una volta come momento educativo, luogo di socializzazione e apprendimento delle regole fondamentali della convivenza civile. L’ha rimarcato Dainese, e l’ha testimoniato nella sua carriera Laura Fogli, ora tecnico federale, e commentatrice tecnica per Rai Sport: “Differenze di genere c’erano, anche nella distribuzione dei premi. Lo sport? Aiuta a prefissare obiettivi, soprattutto col sacrificio. La forza di volontà e la passione sono state determinanti per superare infortuni e rimettermi in gioco. Lo sport stimola anche la forza mentale che aiuta a superare ostacoli anche nella quotidianità. Aiutare i ragazzi e le ragazze a crescere è oggi esperienza straordinaria”.

Un cenno anche all’esperienza avviata nel 1998 nella veste di personal trainer di maratona per il cantante Gianni Morandi. Katia Soglietti ha invece parlato del suo legame indissolubile con la pallamano, che la porta a giocare ancora in serie A dopo aver già oltrepassato la soglia dei quarant’anni. “Una leonessa, un guerriero” l’ha definita Luciana Boschetti Pareschi. “Con umiltà, dico che non ho partecipato ad una Olimpiade, nel mio piccolo, sono contenta per quanto dato a questa disciplina: lo sport a qualsiasi livello è lezione di vita. Per la mia esperienza, davvero, lo sport può riunire mondi”. Per Katia si aprono adesso nuove sfide, in quanto ricoprirà, per conto del neo eletto consiglio federale della Figh, il ruolo di responsabile per l’integrazione e l’inclusione. In chiusura illustrato anche l’impegno della profesoressa Susanna Benetti, presidente della sezione ferrarese di Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti, Professioni, Affari) e delle socie dell’organizzazione per una maggior sensibilizzazione sul ruolo e sulla figura femminile nella società odierna.

Sabato 18 marzo invece è stata protagonista Josefa Idem, campionessa olimpica di Canoa partecipante ad 8 olimpiadi, che ha rivolto il suo messaggio ad alcune classi del Roiti, grazie alla collaborazione delle insegnati Paola Baldin e Raffaella Zanella, molto attive per tutta la durata della mostra. La Idem ha invitato a riflettere non solo sulla vittoria delle gare sportive ma sul bisogno di una cultura sportiva. Ha inoltre motivato i ragazzi chiedendo loro di dare sempre il massimo nella vita, raccontando la sua storia personale, iniziata tra mille difficoltà, superate solo credendo nello sport come gioco.

L’importanza che la mostra ha avuto è testimoniata anche dalla possibilità offerta ad Angela Travagli, cerimoniere del Club, di parlare agli Stati Generali della Donna che si sono svolti a Milano, proprio dell’iniziativa.