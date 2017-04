Spal, un sogno fino in libreria

Oggi, mercoledì 26 aprile, alle 12 presso il centro sportivo G.B. Fabbri in via Copparo sarà presentato ufficialmente il libro “Insieme per il Sogno – il sogno di un Presidente, di una città e dei suoi tifosi, nell’anno della promozione in serie B” che ripercorre la cavalcata della Spal verso la cadetteria, ri-conquistata ufficialmente il 23 aprile di un anno fa.

Saranno presenti i dirigenti biancazzurri, ovvero il presidente Walter Mattioli, il direttore Davide Vagnati, il tecnico Leonardo Semplici e l’ex giocatore Marcello Cottafava che insieme agli autori, l’editore Francesco Pasini di Arstudio e il curatore della rassegna fotografica Dino Raimondi, approfondiranno gli aspetti del progetto editoriale.

La sera si vivrà una speciale appendice dove il volume, realizzato dal panatleta Dino Raimondi, sarà presentato al mensile convivio del Panathlon Club di Ferrara, alla presenza del patron Simone Colombarini, del presidente Mattioli e di una delegazione dei giocatori della Spal.

Questo darà modo ai protagonisti del “sogno” di parlarne e descrivere le stupende immagini contenute nel volume celebrativo, pensato appositamente come ricordo per il tifoso, e ai soci che presenzieranno di soddisfare le loro curiosità in merito.

Il libro, in tiratura limitata di 1000 copie numerate, sarà poi disponibile presso lo Spal Store e nei canali di vendita che verranno comunicati. Il convivio, riservato ai soci del Panathlon Club, si terrà presso L’Archibugio di via Darsena, con inizio alle ore 20.