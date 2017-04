Liberazione. “Oggi lo stesso male di settant’anni fa: l’indifferenza”

di Marcello Celeghini

Si sono svolte in mattinata, come di consueto in piazza Trento Trieste, le celebrazioni per la Festa della Liberazione. Un programma quello della ricorrenza del 72° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale particolarmente fitto che già nella giornata del 24 aprile ha visto la rievocazione dell’arrivo della colonna degli alleati in città.

Le iniziative odierne invece hanno preso il via alle ore 10 con la cerimonia dell’alzabandiera sul sagrato del duomo sulle note dell’Inno di Mameli alla presenza di tutte le autorità cittadine, delle autorità militari, delle forze armate, delle associazioni combattentistiche e dei rappresentanti degli studenti ferraresi. Poi la cerimonia si è spostata presso il sacello della Torre della Vittoria dove è stata depositata ai piedi del monumento la corona d’alloro a ricordo delle vittime di tutte le guerre. Il programma della mattinata è poi proseguito con gli interventi delle autorità e dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche. Commosso è stato anche il ricordo dedicato all’avvocato Giorgio Anselmi, illustre reduce partigiano, recentemente scomparso.

A prendere la parola, tra gli altri, è stato il presidente provinciale dell’Anpi, Marco Ascanelli , che ha ricordato come la Resistenza sia da attuare anche nella società odierna. “Oggi nella nostra società è presente un grande male, un male che era presente anche settant’anni fa, questo male si chiama indifferenza. La resistenza non è finita settant’anni fa, la resistenza è da attuare anche nella società d’oggi, sono tante le battaglie in cui i valori propugnati dai partigiani restano di attualità. Ognuno di noi oggi deve essere resistente ogni qual volta si presentino contesti di disonestà, ipocrisia e apatia”.

La parola, dopo i saluti istituzionali del vicesindaco Massimo Maisto, è passata al presidente della Consulta degli Studenti, Emiliano Sandri, che a invitato i giovani della sua generazione a non perdere di vista i valori di libertà, democrazia e uguaglianza. “È triste constatare come le nuove generazioni abbiano dimenticato il sacrificio di chi era giovane settant’anni fa, diamo tutto per assodato ma se oggi possiamo vivere in pace, democrazia e uguaglianza è grazie a ciò che è successo allora. Stiamo diventando una generazione passiva e indifferente a quello che accade intorno a noi. Essere resistenti oggi significa contrastare con gli argomenti le derive neofasciste che si nutrono della poca informazione e dei pesanti effetti della crisi economica ”. Le celebrazioni si sono poi spostate in duomo dove è stata celebrata una messa presieduta dell’Arcivescovo Negri a ricordo dei martiri della libertà.