Un premio per la Comacchiese

Comacchio. Nel corso della seduta del Consiglio comunale che si terrà giovedì 27 aprile alle ore 20, avrà luogo una cerimonia di premiazione dell’associazione dilettantistica sportiva Comacchiese 2015, per la promozione in prima categoria. I giocatori riceveranno dalle mani del sindaco Marco Fabbri una targa di riconoscimento per il meritatissimo traguardo raggiunto.

La seduta potrà essere seguita in aula e, come di consueto, in diretta streaming sul canale You Tube dell’Amministrazione comunale, raggiungibile dalla sezione eventi live del proprio sito.

All’ordine del giorno della seduta consiliare è previsto l’esame del conto consuntivo (gestione esercizio finanziario 2016).