Giovedì lo “Sportello anticrisi” del M5S

Giovedì 27 aprile dalle ore 16, presso la sede del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Ferrara nel Palazzo Municipale, appuntamento mensile con lo Sportello anticrisi.

I consiglieri del M5S, affiancati da esperti, riceveranno cittadini e imprenditori in difficoltà con burocrazia, tributi, banche, cartelle di Equitalia e altro o che abbiano casi particolari da presentare di comune interesse per la città o il territorio. Lo Sportello fornirà, inoltre, le indicazioni utili per accedere al fondo per il microcredito per le piccole imprese e su problematiche nel campo delle disabilità.