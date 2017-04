Street food, cibo e spettacolo si incontrano all’Acquedotto

Un vero e proprio villaggio del divertimento e del buon cibo. E’ quello che verrà allestito da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio in piazza XXIV Maggio per un nuovo e gustoso appuntamento con lo street food. Attorno all’anello dell’Acquedotto sarà possibile assaggiare un mix di sapori provenienti dall’Italia e da tutto il mondo con gli stand delle cucine di strada.

L’evento, promosso dal gruppo Eventiamo specializzato nell’organizzazione di street food e che vanta un portfolio di successi, non propone solo cibo di strada ma anche musica, spettacolo ed intrattenimento quotidiano. Ogni sera si esibiranno infatti artisti locali, proponendo un programma variegato per dar spazio e lustro alle realtà ferraresi, bolognesi e non solo.

Venerdì 28 aprile apriranno gli show i comici Dondarini e Dal Fiume, la ‘coppia perfetta’ scelta dall’elaboratore elettronico di Zelig. Risate assicurate con il duo comico romagnolo, intervallate dagli intermezzi musicali del cantautore ‘nostrano’ Leonardo Veronesi.

Sabato 29 aprile a cavalcare le scene saranno i Lost Weekend, una rock band ferrarese fra le più longeve del territorio estense, in attività dagli anni ’90.

Domenica 30 maggio sarà la volta di un dj set: in consolle il dj del capodanno di Ferrara e Milano Marittima Dj Maso.

Lunedì 1 maggio a chiudere la “rosa” artistica sarà la tribute band 88Trend che, con il suo entusiasmo e professionalità, proporrà un repertorio di successi tutto alla 883. Il tutto all’interno di una cornice di proposte enogastronomiche nazionali ed internazionali.

La manifestazione sarà aperta venerdì dalle 18 a mezzanotte (con facoltà, per chi vuole, di iniziare a servire alle 12), da sabato a lunedì dalle 10 fino a mezzanotte. Gli spettacoli cominceranno indicativamente alle ore 21.