Ubriaco contromano sull’Adriatica

Auto contromano sulla statale 16. E’ il pericoloso episodio che si è verificato nella notte tra lunedì e martedì sull’Adriatica, per fortuna senza causare incidenti visto che i mezzi che procedevano nella giusta direzione di marcia, tra cui anche un tir, sono riusciti ad evitare l’impatto.

L’automobilista, un uomo di 34 anni, ha imboccato la strada contromano da Argenta verso Ferrara. Diverse le segnalazioni giunte alla polizia stradale che indicavano una macchina che procedeva a zigzag, sbandando nell’altra corsia.

La pattuglia della Polstrada è riuscita ad intercettare il conducente spericolato in zona San Giorgio. Il 34enne è stato sottoposto all’alcol test che ha dato esito positivo: nel sangue aveva una quantità di alcol quasi tre volte superiore al limite consentito, pari a 1,44 g/l.

Non è stata l’unica denuncia per guida in stato di ebbrezza scattata nella notte. Anche un altro conducente ha alzato troppo il gomito per festeggiare il ponte della Liberazione, causando un incidente. Erano da poco passate le 5 quando l’automobilista ubriaco stava percorrendo via Imola a Lido degli Estensi, prendendo male una curva e finendo la sua corsa contro un muretto.

Lo schianto contro il muro è stato violento ma l’uomo ne è uscito miracolosamente illeso. Anche in questo caso sono intervenuti gli uomini della Polstrada che hanno sottoposto il conducente all’etilometro, rilevando una concentrazione di alcol nel sangue superiore a 1,50 g/. A entrambi gli automobilisti èstata ritirata la patente, mentre il mezzo incidentato è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca.