Rifiuti. Perrella presenta il libro alla Feltrinelli

Sarà forse l’occasione per ottenere pubblicamente qualche risposta in più – si spera più circostanziata – sulla gestione dei rifiuti tossici a Ferrara e su quanto raccontato alla trasmissione Nemo di Rai2 che tanto parlare ha generato in città e a Vigarano. Il pentito di Camorra Nunzio Perrella venerdì prossimo sarà infatti alla libreria Feltrinelli, insieme al giornalista Paolo Coltro (intervistati da Nicola Bianchi del “il Resto del Carlino”) per presentare il libro “Oltre Gomorra. I rifiuti d’Italia”, edito dalla casa editrice Cento Autori. L’evento è in programma venerdì 28 aprile, alle ore 17:30.