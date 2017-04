Scontro auto-tir, sei feriti in ospedale

E’ di sei feriti il bilancio dello scontro tra un’auto e un tir avvenuto lunedì pomeriggio a Gavello di Bondeno. L’incidente si è verificato alle 16.45 lungo via Imperiale dove, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Mirandola, una Renault è andata a collidere con il camion.

L’impatto è stato violento e non ha risparmiato nessuno. Nello schianto sono rimasti feriti tutti gli occupanti della Renault (5 persone di nazionalità cinese, una intera famiglia residente a Bondeno) e il camionista. Coinvolti anche due bambini, un maschio di 8 anni e una femmina di 13 anni, che per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze.

I sei feriti sono stati trasportati, tramite due ambulanze e due elisoccorsi, all’ospedale: quattro di loro (i due bambini, un 55enne e una 45enne) sono stati ricoverati con codice 1, ovvero di lieve entità, al Policlinico di Modena mentre i più gravi, una donna di 39 anni e un uomo di 44 anni, sono stati trasportati con codice 2 di media gravità rispettivamente all’ospedale Baggiovara Sant’Agostino-Estense e al Maggiore di Bologna.