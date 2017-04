Rateizzazione per la fatturazione Cmv

Cento. A seguito della richiesta dell’Amministrazione comunale di Cento, Cmv Raccolta si è detta disponibile a venire incontro alle esigenze degli utenti con una rateizzazione dei pagamenti dei bollettini del primo quadrimestre 2017, anticipati di una mensilità per consentire all’azienda di allineare il proprio servizio di fatturazione all’analogo servizio di Area, in funzione della imminente creazione di Clara.

Pur confermando che l’emissione delle fatture è assolutamente legittima e che non ha comportato alcun incremento di costi a carico degli utenti del servizio, Cmv accoglierà le richieste di rateizzazione di chi ne avesse la necessità, anche per importi inferiori a 100 euro, dal momento che oltre quella cifra l’importo è stato rateizzato in modo automatico alla data di scadenza del quadrimestre.

Gli uffici di Cmv Raccolta forniranno chiarimenti e informazioni anche attraverso il numero verde 800.774.750.