Richiedenti asilo a Formignana: “Agiremo nell’interesse dei cittadini”

Formignana. L’arrivo a Formignana di dieci richiedenti asilo ospitati dalla Cooperativa Sociale Meeting Point presso una casa privata regolarmente affittata ha mosso il sindaco Laura Perelli, che oltre ad aver incontrato il prefetto Michele Tortora ha depositato un’interpellanza urgente nella quale l’Amministrazione chiede la verifica presso le sedi competenti dell’idoneità dell’alloggio e la verifica e la vigilanza sull’operato della cooperativa riguardante la progettualità per la gestione dei richiedenti asilo.

“La polizia Municipale – riferisce il sindaco – ha effettuato nella prima mattinata (ieri lunedì 24 aprile, ndr) un sopralluogo; l’ufficio tecnico comunale ha acquisito la documentazione relativa all’immobile, ha chiesto al servizio di igiene pubblica un sopralluogo congiunto urgente per verificare le condizioni igienico sanitarie complessive dell’alloggio; si è chiesto, inoltre, di verificare il rispetto delle normative vigenti in merito alla capienza massima complessiva dell’alloggio medesimo”.

Durante l’incontro con il prefetto sindaco e Amministrazione comunale hanno fermamente evidenziato il fatto di non essere in grado di accogliere altri richiedenti asilo “in quanto occorre prima procedere all’inserimento delle persone già presenti con le modalità su ci siamo già soffermati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, agiremo nell’interesse dei nostri concittadini”. Il prefetto, come riferisce Laura Perelli, “ha confermato che al momento non ha altre disponibilità di alloggi privati nel nostro comune, ma ci ha allo stesso tempo riferito, pur recependo la nostra contrarietà, che la situazione è in continua evoluzione”.

“Insieme al vice sindaco, Marco Ferrari – prosegue il sindaco di Fornignana – abbiamo incontrato le famiglie che risiedono nel borgo che si sono mostrate collaborative e alle quali abbiamo garantito la nostra piena disponibilità. Con il Capitano Feola ho anche incontrato, seppur velocemente, i nostri nuovi dieci ospiti ai quali ho spiegato che occorre la loro collaborazione per inserirsi nella nostra comunità, che gli proporremo diversi progetti e che dovranno dimostrarsi attivi”.

“Ho cercato – conclude – di coinvolgere sin da subito i rappresentanti istituzionali della Lega che all’inizio avevano mostrato uno spirito collaborativo, ma il loro atteggiamento è repentinamente e decisamente cambiato. Continuerò a svolgere il mio compito con serietà nelle sedi istituzionali e con i dovuti modi, come deve essere. E’ evidente che questo modus operandi non appartiene a tutti”.