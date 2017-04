Il gran finale della Vulandra

La 38° edizione di Vulandra volge al termine e nella giornata del 25 aprile gli aquilonisti si preparano a far volare le loro creazioni più in alto che mai.

“Tutto pronto per il gran finale – annuncia Paolo Marcolini, presidente di Arci Ferrara – questa edizione è stata resa speciale dal vento, che ha sorretto in maniera eccezionale il volo degli aquilonisti e da un prato tenuto a regola d’arte da Maurizio della cooperativa Camelot”.

Novità di quest’anno, oltre alla manifestazione parallela di Giochi Senza Frontiere, è “Il Palcoscenico del Vento”, un’area di volo in cui gli ospiti fanno decollare le proprie creazioni.

Come ogni giorno del festival, dalle 10 alle 19 voleranno aquiloni in esibizioni statiche e acrobatiche; dalle 10 alle 11 ci sarà il laboratorio di costruzione di aquiloni per bambini, a cura del gruppo Vulandra, e ancora dalle 10 alle 11.30, in contemporanea, il corso teorico di volo acrobatico a cura di Edy Angelino e di Carlo Pavarani, infine dalle 16 alle 18 la presentazione degli aquiloni in volo.