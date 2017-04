Lavori Anas su Adriatica e Superstrada

Anas comunica che da mercoledì 26 aprile a lunedì 8 maggio, con l’esclusione dei giorni 30 aprile, 1 maggio e 7 maggio, nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 19, sarà istituito il senso unico alternato, in tratti saltuari, dal km 70,000 al km 74,000 della strada statale 16 “Adriatica”. Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale.

Inoltre, dalle ore 8 di mercoledì 26 aprile alle ore 15 di sabato 13 maggio è disposto il restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, in tratti saltuari e in entrambe le direzioni, dal km 45,000 al km 10,000 del raccordo autostradale RA08 “Ferrara – Porto Garibaldi” (superstrada). Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata per la chiusura dei varchi stradali lungo il raccordo.