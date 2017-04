Donna al volante con 4 pugnali e una pistola

Lido degli Estensi. Nella mattinata di ieri, la stazione carabinieri di Lido degli Estensi ha denunciato in stato di libertà per possesso di armi od oggetti atti ad offendere, una donna di 51 anni residente in provincia di Reggio Emilia, poiché durante il controllo nell’ambito di un servizio preventivo, è risultata detenere nell’abitacolo dell’autovettura di cui era alla guida, quattro pugnali e una pistola ad aria compressa.