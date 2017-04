La primavera del Soroptimist Club di Ferrara

Sono numerosi gli appuntamenti primaverili ai quali il Soroptimist Club di Ferrara si appresta, con il consueto sguardo attento alle istanze femminili e agli aspetti culturali della vita cittadina.

Il 21 aprile presso Casa Romei è iniziata la collaborazione tra il Club e la direzione del Museo con la prima conferenza della serie i Venerdì di Casa Romei, dal titolo La Sala delle Sibille. Brillanti le relatrici Carla Di Francesco e Grazia Agostini che hanno conversato sulle dodici sibille che ancora decorano la stanza dedicata a Polissena, seconda moglie del ricco mercante Giovanni Romei.

Ecco il programma degli appuntamenti di maggio.

A seguito della donazione del Club alla Casa Circondariale di attrezzature sportive di supporto agli incontri mensili fra padri e figli, il 2 maggio alle ore 16,30 presso l’Isola del Tesoro (acquedotto) il Soroptimist organizza un incontro con gli operatori carcerari. Il progetto fa parte dell’iniziativa nazionale a sostegno di reclusi, deboli e disagiati, ora approdato anche a Ferrara.

Il 3 maggio alle ore 18 presso Palazzo Bonacossi verrà presentato un progetto di restauro dedicato alla scultura delle Madonne con bambino presenti nella nostra città, realizzato dai Musei Civici di Arte Antica, service condiviso con l’associazione Ferrariae Decus ed il Club Ambassador locale. Sarà presente l’assessore alla cultura Massimo Maisto.

Il 5 maggio alle ore 11 presso la Sala della Musica del Chiostro di San Paolo, in occasione della Giornata mondiale delle ostetriche, Daniela Fratti presidente del Soroptimist, terrà una relazione sulla Prima maternità italiana, istituita nel 1570 proprio nella nostra città.



Il 18 maggio alle ore 17 presso Palazzo Tassoni (facoltà di Architettura, via della Ghiara) si terrà il Premio Soroptimist per la ricerca scientifica, borsa di studio a cadenza biennale istituita da Roseda Tumiati Ravenna cofondatrice del Club di Ferrara, giunto quest’anno alla sua XX edizione. La borsa di studio premia una giovane laureata che intenda proseguire la sua carriera dedicandosi alla ricerca. Quest’anno il premio sarà devoluto ad una laureata in Architettura.

Il 22 maggio alle 18 presso la libreria Ibs-Libraccio il Soroptimist Club organizza la presentazione del saggio Neuro Tribù, i talenti dell’autismo e il futuro della neuro diversità di Steve Silberman. L’argomento, di estrema complessità e di viva attualità, sarà illustrato da Stefano Palazzi, psichiatra responsabile di Neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza presso l’Ausl di Ferrara, con l’intervento dell’associazione cittadina Dalla terra alla luna.

Infine il 26 maggio dalle 9 alle 14 presso la residenza Municipale (sala del consiglio) si terrà un convegno aperto alla cittadinanza sul tema di scottante attualità: Vaccinazioni tra informazione e disinformazione: sanità e giornalismo a confronto.



Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.