Il Gruppo Verde protagonista dell’evento “Slow Production”

Cento. I ragazzi del Gruppo Verde di Cento saranno fra i protagonisti, giovedì 27 aprile, dell’evento ‘Slow production, un’idea per la disabilità’: una giornata, aperta a tutti, per presentare le numerose attività svolte nelle strutture gestite da Open Group.

L’iniziativa, dalle 9 alle 16.30 sede in Mura di Porta Galliera 1/2 a Bologna, è organizzata da Slow Production, il marchio che qualifica trasversalmente tutti i centri e servizi di Open Group rivolti a persone con disabilità.

In questo ambito, alle 12.30, i ragazzi del Gruppo Verde daranno vita a una dimostrazione pratica di Tai Chi.

Open Group si vuole allontanare da una cultura della cura per spostarsi verso una cultura che valorizzi e abiliti le persone per quello che possono fare e non per quello che non possono fare. Si parlerà perciò di autodeterminazione, qualità della vita, sviluppo di autonomie, vita indipendente, co-produzione e co-progettazione e poi ancora di approccio olistico, di benessere, di progettazione europea, di comunicazione e tecnologie digitali.

Oltre ai relatori, ci saranno corner specifici con l’esposizione dei prodotti realizzati dalle persone con disabilità che lavorano presso i centri diurni di Open Group, laboratori protetti e gruppo appartamento. Si tratta dei punti Gruppo Verde: attività socio-occupazionali, sport e tai chi; Borgo: benessere, massaggi, aromaterapia, cromoterapia; Maieutica: ambiente e digitale; Montebello: ambiente e cosmesi naturale; Marakanda: arte, moda e design; La casa tra le nuvole: autonomie abitative, Sportello East to live, Enable.

PROGRAMMA

Ore 9 relatori:

– Ulisse Belluomini, vicepresidente Open Group

– Luca Rizzo Nervo, assessore alla Sanità, con deleghe al Welfare, all’innovazione sociale e solidale

– Gianluca Borghi, amministratore unico di ASP città di Bologna

– Monica Macchiarini, responsabile settore Disabilità Open Group: «Slow Production: un’idea per la disabilità»

– Alberto Alberani, Legacoop Emilia Romagna / Associazione Arfie: “Sguardi europei”

– Rita Di Sarro, responsabile Programma Integrato Disabilità e Salute AUSL Bologna, Direzione Sanitaria: «Quale futuro per l’integrazione sociale sanitaria»

– Valeria Mazzotta, avvocato «Gli strumenti a tutela del Dopo di noi dopo la legge 112/2016»

Ore 10.30 – «Performance Abitare su misura» con il gruppo di Enable e Casa tra le nuvole

Ore 11 – Pausa caffè

– Sabina Ziosi, Responsabile dell’Unità delle Attività Socio Sanitarie del Distretto Pianura Ovest – Azienda USL di Bologna: «Autonomie @l Centro per favorire l’autonomia e la partecipazione sociale»

– Simone Soria, ingegnere AIDA Onlus: ausili informatici e di comunicazione per disabili, ideatore e creatore di “FaceMOUSE ausilio per disabili motori gravi”

– Cristina Manfredini, Luca Enei, Fondazione Asphi onlus: «L’uso di tag NFC in ambiente esterno come l’orto o il giardino»

– Gianumberto Accinelli, entomologo, scrittore, divulgatore scientifico, ricercatore universitario: «Raccontare la natura»

– Margherita Biavati, psicologa, psicoterapeuta, Direttrice dell’Istituto Gestalt Bologna: «La relazione che cura: Ben-essere»

Ora 12.30 – «Performance Tai Chi» con il Gruppo Verde

Ora 13.30 – Buffet

Ora 14.30 – “No brand like Marakanda” sfilata di moda