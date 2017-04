Strade sgarrupate, Rendine (Gol): “Si intervenga prima di incidenti”

Il consigliere comunale Francesco Rendine (Gol) torna a prendersela con le condizioni dell’asfalto delle strade ferraresi e incalza nuovamente l’Amministrazione comunale, dopo l’interpellanza presentata a fine marzo dopo la caduta rovinosa di un’anziana all’angolo tra corso Isonzo e viale Cavour.

Anche in via Pavone di fronte al civico 42, come fa presente Rendine nell’interpellanza presentata in questi giorni e corredata da foto, “è presente una pericolosa buca che, nonostante sia stata segnalata all’assessore Modonesi, continua a far bella mostra e allargarsi ogni giorno”.

Il timore di Rendine è che qualche cittadino possa cadere e riportare lesioni e per questo chiede al sindaco e all’assessore Modonesi di adoperarsi presso gli uffici preposti “al fine di intervenire urgentemente sulla fonte di rischio evidenziata”.