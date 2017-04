Fabbri (Ln): “Immigrati a Formignana, l’Ausl verifichi subito”

“La cosiddetta accoglienza è ormai uno dei business più redditizi d’Italia, anche perché alle tanto ‘politicamente corrette’ cooperative viene concesso, senza tanti giri di parole, di fregarsene degli standard di sicurezza e sanitari altrimenti rigorosissimi”.

Alan Fabbri, capogruppo della Lega Nord in Regione, si attiva per fare chiarezza sull’ennesimo caso di nuovi arrivi di ‘profughi’ nel Ferrarese, questa volta a Formignana.

“Ho scritto una lettera all’Ausl e al sindaco – spiega – affinché venga subito verificata l’esistenza dei requisiti necessari nell’edificio dove sono stati sistemati i nuovi arrivi e, in mancanza, che vengano presi dei provvedimenti. E’ allucinante il modo in cui il giro d’affari legato agli sbarchi venga sistematicamente alimentato e le cooperative sociali possano muoversi a piacimento, utilizzando strutture private”.

Con la connivenza delle istituzioni. “Il sindaco di Formignana, leggo sulla stampa, si dice perplessa davanti alla situazione. Ma direi che dovrebbe piuttosto essere preoccupata, perchè è chiaro come, non solo a lei, la situazione rischi di sfuggire di mano: i sindaci del Pd si trovano nel ruolo di attori non protagonisti di questa scellerata campagna di invasione finanziata strumentalmente e gestita, a livello nazionale, dal governo Gentiloni (Renzi). Non si rendono conto di quanto la gente sia ormai stanca – chiude Fabbri – oppure fanno finta di niente: dubito però che lo faranno gli elettori”.