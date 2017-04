Liberazione, il programma a Cento e nelle frazioni

Cento. In occasione del 72° anniversario della Liberazione, saranno numerose le celebrazioni organizzate sull’intero territorio del Comune di Cento.

Le manifestazioni saranno accompagnate dal doppio passaggio, in uscita e al rientro, della Colonna della Libertà, lo straordinario evento storico – rievocativo con 460 partecipanti in uniforme storica e 160 veicoli militari provenienti da 7 nazioni. Alle 9 di martedì 25 aprile la Colonna partirà da via Guercino per poi transitare a Renazzo e ad Alberone, mentre il ritorno è previsto nel centro cittadino per le 18.

«Nelle nostre piazze, insieme, ricorderemo il 72° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, che segna simbolicamente la cesura fra una delle pagine più buie della nostra storia e la nascita dell’Italia democratica – afferma il sindaco Fabrizio Toselli -. Una ricorrenza che celebriamo con la forza della convinzione che sia fondamentale ricordare il cammino attraverso il quale siamo giunti alla nostra vita democratica».

Questo il programma del 25 aprile nel territorio centese.

Cento

Ore 10 – Lapide di Casa F. Gallerani – Momento di commemorazione del partigiano “Filippo” Falzoni Gallerani

Ore 10.45 – Piazza Guercino – Raduno autorità, ex combattenti, associazioni e cittadini, con la partecipazione della Banda ‘Giuseppe Verdi’ di Cento

Ore 11 – Chiesa di San Lorenzo – Messa in suffragio dei Caduti

Ore 11.45 – Monumento ai Caduti – Benedizione della corona

Ore 12 – Palazzo Municipale – Benedizione della corona di Palazzo Municipale.

Intervento commemorativo del Sindaco di Cento Fabrizio Toselli e di Luca Alessandrini, direttore dell’Istituto storico Parri di Bologna. Al termine intrattenimento della Banda “Giuseppe Verdi” di Cento.

Renazzo

Ore 9.45 – Monumento ai Caduti – Raduno autorità, ex combattenti, associazioni, cittadini e corteo per la Chiesa provvisoria di San Sebastiano

Ore 10 – Messa in suffragio dei Caduti

Ore 10.45 – Monumento ai Caduti – Benedizione della corona. Lettura di brani a tema a cura dell’Associazione ‘I Sognatori’

Casumaro

Ore 10.45 – Monumento ai Caduti – Preghiera e Benedizione della Corona.

Reno Centese

Ore 10.15 – Monumento ai Caduti – Preghiera e Benedizione della corona

Alberone

Ore 9 – Chiesa provvisoria di Sant’Anna – Reno Centese – Messa in suffragio ai Caduti

Ore 9.45 – Monumento ai Caduti – Benedizione della corona

Buonacompra

Ore 9.30 – Chiesa provvisoria di San Martino – Messa in suffragio dei Caduti

Ore 10.30 – Monumento ai Caduti – Benedizione della corona

XII Morelli

Ore 9.45 – Monumento ai Caduti – Benedizione della corona

Ore 10 – Chiesa Parrocchiale della SS. Trinità – Messa in suffragio dei Caduti

Corporeno

Ore 10 – Chiesa provvisoria di S. Giorgio – Messa in suffragio dei Caduti

Ore 10.30 – Monumento ai Caduti – Benedizione della corona