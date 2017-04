Anche la Polizia di Stato a caccia di Igor

Le ricerche di Norbert-Igor, il killer di Budrio e del Mezzano (e probabilmente di altri omicidi sui quali si sta indagando), in questi giorni sono state rafforzate intensificando l’apporto della Polizia di Stato, che dal 16 aprile e per tutto il mese sino al 1° maggio, è impegnata in servizi straordinari per garantire la sicurezza delle festività in tutta la provincia con particolare riguardo proprio alla zona di Argenta-Portomaggiore.

Un dispositivo attivato dal questore di Ferrara, Antonio Sbordone, che si avvale dei rinforzi del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Orientale di Bologna e delle unità speciali U.O.P.I. di Verona e Bologna.

Giornate particolari sotto il profilo della sicurezza, quelle delle festività del 25 aprile e dell’1 maggio (oltre alla Pasqua ormai trascorsa), tanto che la Polizia di Stato ha garantito la propria presenza con servizi in città, soprattutto nelle aree più frequentate da cittadini e turisti, sia nel resto del territorio.

Nell’area delle ricerche del pluriassassino serbo Norbert Feher, alias Igor Vaclavic, gli uomini della Polizia stanno operando anche per le ricerche del killer, oltre che nel controllo del territorio e più in generale per rafforzare il dispositivo di sicurezza.