Spacciava a scuola, denunciata studentessa

Aveva trasformato la mansarda di casa in una serra, con tanto di lampade e trasformatori, in cui coltivava piante di marijuana fatte crescere in dieci vasetti. Marijuana che, una volta essiccata, spacciava ai suoi compagni di scuola.

Finisce così nei guai una giovane studentessa di Ferrara, denunciata dalla squadra mobile per produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori – impegnati ormai da tempo nel contrasto allo spaccio nelle scuole su forte impulso del questore Antonio Sbordone – avevano ricevuto segnalazioni su una ragazza che riforniva i propri compagni all’interno di un istituto scolastico e la mattina del 21 aprile l’hanno fermata proprio all’uscita di casa – nella periferia di Ferrara – mentre si stava recando a scuola.

I poliziotti sono entrati con lei nell’abitazione e hanno proceduto a una perquisizione. In questo frangente la giovane ha consegnato spontaneamente qualche grammo di marijuana (0,36 grammi) custodito in un piccolo attrezzo per trinciare le foglie, conservato a sua volta nel comodino della camera da letto. Poco fuori la stanza, invece, in un cestino è stata ritrovata una pellicola trasparente con fiori di marijuana essiccati per un peso di 0,2 grammi.

Ma il grosso è stato scoperto nella mansarda, trasformata in una serra, dove a terra c’erano anche 2,5 grammi di cannabis già pronti all’uso.

Lo stupefacente, in totale 3 grammi, e tutto il materiale comprensivo anche di un bilancino di precisione è stato sequestrato.