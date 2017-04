Minacce dai manifestanti, Lodi (Ln): “Zecche sociali, vengano identificati che li querelo”

Nicola Lodi sostiene di essere stato minacciato da un gruppo manifestanti del centro sociale ‘La Resistenza’, durante una non ben precisata manifestazione in centro, e affida a un video su Facebook l’appello a Polizia e Digos affinché vengano identificati i responsabili perché “intendo sporgere querela”.

La frase incriminata contro il responsabile Sicurezza e Immigrazione della Lega Nord sarebbe stata “Lodi stai attento a come fischia il vento”, che sarebbe stata riferita a ‘Naomo’ – non presente alla manifestazione – da “una parte di Ferrara che mi vuole bene e che ha viksto e può testimoniare”. Nicola Lodi va giù duro contro questi cori rivolti alla sua persona ed è convinto che tutto questo accada perché “rappresento cittadini seri e vado a toccare interessi e denaro, il business delle cooperative, e questi vengono sguinzagliati in giro come dei topi, dei vermi, contro di me”. “Zecche sociali”, li definisce ‘Naomo’, che incalza nuovamente le forze dell’ordine: “Voglio i nomi, altrimenti seguirò altre vie”, annunciando interrogazioni parlamentari, esposti alla magistratura e al ministero degli Interni.

“Quando noi facciamo manifestazioni – spiega Lodi – ci assumiamo la responsabilità, veniamo identificati o ci autodenunciamo. Questi già altre volte non sono stati identificati e sono stato zitto, oggi no”. E continua: “Non ho paura di queste zecche, ma la giustizia, come nel mio caso, così deve fare il suo corso anche per loro. Non è possibile che in città vengano autorizzate manifestazioni contro la mia persona”.

IL VIDEO DI NICOLA LODI