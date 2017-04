“Le parole di Corradi sono una grave offesa a tutta l’Anpi”

“Credo che le parole del Corradi siano una grave offesa a tutta l’associazione Nazionale Partigiani d’Italia”. Non tarda ad arrivare la risposta di Marco Ascanelli, presidente provinciale Anpi alla frase di Tommaso Corradi, consigliere comunale di Bondeno e coordinatore provinciale per la mozione Renzi, secondo cui l’Anpi “ha assunto posizioni antisemite”, riferendosi alla decisione di ammettere al corteo del 25 Aprile gruppi palestinesi.

Parole che hanno creato mugugni e polemiche nel corso della serata-dibattito pubblico a Palazzo della Racchetta con il vicesindaco Massimo Maisto, coordinatore provinciale per la mozione Orlando. E che hanno rimbalzato a Ferrara – e non solo – creando un certo sconcerto, tanto da portare Ascanelli a una doverosa precisazione in netta polemica con il consigliere.

“La nostra associazione – spiega infatti Ascanelli – ormai da decenni si adopera per la pace tra i popoli. Proprio per questo motivo per il 25 aprile a Roma si è deciso di fare una manifestazione aperta a tutti senza simboli di partito solo con la bandiera della pace e quella dell’Anpi in modo che tutte le forze che si riconoscono nei valori della Costituzione potessero partecipare. Durante il secondo conflitto mondiale si sono verificate alleanze di ogni tipo, nella comunità ebraica c’era chi era dichiaratamente antifascista mentre altri si sono schierati insieme ai fascisti. Parte del mondo arabo dominato dagli inglesi scelse di schierarsi con i tedeschi. Tutto questo succedeva più di settanta anni fa, con un mondo completamente diverso dall’attuale, allora noi non dovremmo confrontarci con la Germania visto come si è risolta la seconda guerra mondiale”.

Il presidente provinciale Anpi aggiunge poi che “i problemi politici tra Palestina e Israele non hanno niente a che fare con l’antisemitismo, entrambi i popoli soffrono politiche imposte dai rispettivi governi soggiogati da nazioni loro alleate come America e Russia”.

“Occorre – conclude Ascanelli – fare lavorare le diplomazie, l’occasione della manifestazione di Roma ha un grande significato di pace e solidarietà tra i popoli, in occasione del 25 aprile è un grande segnale di aggregazione. Non saperlo cogliere vuol dire non aver capito niente della nostra recente storia”.