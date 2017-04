Al PalaCavicchi arriva la ‘Notte del Blasco’

Pieve di Cento. Dopo il successo delle due edizioni torna a Pieve di Cento “Notte del Blasco 3.0”, evento interamente dedicato al Komandante.

L’evento si terrà dal 28 al 30 aprile al PalaCavicchi di Pieve di Cento, location storica scelta da Vasco Rossi per le prove dei suoi tours fino al 2013.

In occasione dei 40 anni di carriera e aspettando il concerto del 1 luglio 2017 al Parco Ferrari di Modena, lo staff del Palacavicchi ha deciso di dedicare un intero week end al mito del Rock Italiano.

Aprirà l’evento venerdì 28 aprile la “Solieri Gang”, un progetto di Maurizio Solieri, chitarrista storico di Vasco Rossi, per costruire la storia del Rock made in Italy, in compagnia di Ettore Diliberto alla voce (vanta collaborazioni con Fortis, Finardi, Irene Grandi, Enrico Ruggeri), Mimmo Camporeale alle tastiere (Vasco Rossi dal 1980 al 1987), Max Gelsi al basso (bassista di Elisa e Grignani) ed infine Beppe Leoncini alla batteria (ha suonato nella Steve Rogers Band).

Sabato 29 aprile salirà sul palco del PalaCavicchi il ”Gallo Team”, gruppo che nasce nel 2012 da un’idea di Claudio Golinelli detto il “Gallo” bassista di Vasco Rossi. “Un gruppo di amici a cui piace stare insieme facendo musica divertendosi” , questa la definizione di Claudio Golinelli. Gli amici del Gallo sono: Tommy Graziani alla batteria (figlio d’arte), Fabrizio Foschini alle tastiere (Stadio, Ivan Graziani) e infine Cristian “Cicci” Bagnoli alla chitarra e voce (Steve Rogers Band).

Domenica 30 aprile sarà dedicato al gran finale con “ Gli Angeli “ VR Tribute Band che accompagneranno i musicisti del Kom: Andrea “Cucchia” Innesto sax e cori, Clara Moroni ai cori, Claudio “Gallo” Golinelli al basso, Albeto Rocchetti alle tastiere, Andrea Braido alla chitarra ( Vasco Rossi 1989 / 1993), Ivano Zanotti alla batteria ( Vasco Rossi, Bertè, Finardi).

All’evento parteciperà Cristian Tipaldi giornalista e fotografo ufficiale di Vasco Rossi e autore del libro “All Areas”, nel quale per la prima volta la Band al completo ha scritto aneddoti sul Kom, con prefazione dello stesso Vasco Rossi e introduzione di Red Ronnie, con un’anteprima esplosiva.

Infine non mancheranno tante sorprese che scoprirete seguendo la pagina www.facebook.com/lanottedelblasco, mentre scrivendo a eventi@grandhotelbologna.com o contattando lo staff del Palacavicchi al n. 348/6805904 si potranno avere tutte le informazioni per acquisto biglietti e tutte le convenzioni per pernottamenti e attività presenti all’interno della struttura.