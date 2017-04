I primi classificati di Giochi Senza Frontiere

Fra scivolate, carriole umane, birilli e corse a ostacoli le gare di ​Giochi Senza ​Frontiere​, la manifestazione organizzata da ​Arci Ferrara e ​Arci Emilia Romagna in collaborazione con la cooperativa ​Camelot e ​Uisp​, hanno coinvolto decine di giovani giocatori, animando la domenica mattina del Parco Urbano. I vincitori della prima edizione sono i giocatori di ​Italia – Arancione​, seguiti al secondo e al terzo posto del podio da ​Guinea​ e ​Italia – Deni Fc​.

I ragazzi si sono disputati i primi tre posti della classifica giocando in sei postazioni diverse: una corsa con i sacchi, una staffetta sui gonfiabili, il toro meccanico, una corsa a ostacoli, il bowling e il gioco della carriola umana, accumulando punteggio per tutta la mattinata. I partecipanti hanno giocato con entusiasmo, sostenuti anche dai molti amici che sono venuti a tifare per la propria squadra preferita. “Ventisei squadre e centinaia di persone da tutto il mondo – ha dichiarato il vicesindaco ​Massimo Maisto​, passato a salutare la prima edizione e a premiare i primi tre classificati – il modo migliore per conoscersi, per fare integrazione e per non aver paura di una città che cambia e che noi vogliamo far diventare sempre più bella”.

Mentre gli aquiloni della ​Vulandra sorvolavano il campo da gioco, librandosi in un cielo leggermente annuvolato, la festa dei Giochi è stata un momento di condivisione e di confronto tra culture diverse, proprio come negli intenti degli organizzatori, che volevano creare un momento di svago e di socializzazione tramite delle attività ludiche e spensierate. “E’ stata una giornata molto divertente – ha concluso ​Paolo Marcolini​, presidente di Arci Ferrara – con oltre 130 partecipanti, e visto il successo della prima, iniziamo già a pensare alla seconda edizione”.