Il programma della Spal in vista degli incontri con Cittadella e Spezia

Dopo la trasferta di Latina, la Spal prosegue la preparazione in vista dei due impegni ravvicinati contro Cittadella e Spezia.

Martedì la Spal affronterà i veneti al “Paolo Mazza”, mentre sabato gli uomini di mister Semplici scenderanno in campo contro i bianconeri al “Picco” di La Spezia.

La prossima settimana sarà inoltre caratterizzata dalla presentazione di due importanti progetti.

Di seguito il programma con allenamenti e conferenze stampa.

LUNEDI’ 24 APRILE: alle ore 13,30 si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della gara SPAL-Cittadella, alla presenza del tecnico biancazzurro Leonardo Semplici.

Alle ore 14,30 seduta di allenamento a porte chiuse.

MARTEDI’ 25 APRILE: ORE 15,00 – SPAL-CITTADELLA – STADIO “PAOLO MAZZA” DI FERRARA – 38° GIORNATA – SERIE B ConTe.it

MERCOLEDI’ 26 APRILE: seduta di allenamento alle ore 10,30.

Alle ore 12,00, presso la sala stampa del centro sportivo “G.B. Fabbri”, verrà presentato il nuovo libro SPAL edito da “Arstudio” e curato da Dino Raimondi, “Insieme per il Sogno”, una raccolta di immagini e di testi sulla cavalcata trionfale dei biancazzurri in Lega Pro, nell’anno della promozione in serie B. Alla presentazione prenderanno parte i dirigenti spallini ed altri grandi protagonisti dello storico traguardo.

GIOVEDI’ 27 APRILE: nel primo pomeriggio (con orario da definire), mister Leonardo Semplici terrà la conferenza stampa di presentazione della gara Spezia-SPAL.

Alle ore 14,30 seduta di allenamento a porte chiuse.

VENERDI’ 28 APRILE: seduta di allenamento alle ore 10,30 a porte chiuse.

Alle ore 11,30, presso la sala stampa del centro sportivo “G.B. Fabbri”, la dirigenza biancazzurra presenterà il progetto “SPAL Camp 2017”, un percorso di formazione calcistica dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni che si svolgerà nei mesi di giugno e luglio.

SABATO 29 APRILE: ORE 15,00 – SPEZIA-SPAL – STADIO “ALBERTO PICCO” DI LA SPEZIA – 39° GIORNATA – SERIE B ConTe.it