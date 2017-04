Atletico Vigarano 2016: i play-off alle porte

Torna in campo l’Atletico Vigarano 2016: mercoledì 26 aprile le vigaranesi saranno di scena ad Altedo – con fischio d’inizio a partire dalle 21:30 – contro il Pegola per la semifinale d’andata dei play-off.

La gara di ritorno in programma il 4 maggio a Vigarano alle 21:15.

Mister Gianluca Manzali inquadra così la sfida: “Mercoledì inizia il nostro cammino play-off nella semifinale di andata. Giocheremo ad Altedo, in casa del Pegola: sarà una partita difficile perchè, come le altre che hanno raggiunto questa fase, hanno dimostrato di essere forti. Dal canto nostro, affronteremo questa partita con la massima concentrazione e la giusta determinazione.. pronti – come sempre – a dare battaglia. Questa semifinale si giocherà su andata e ritorno, quindi sarà importante un buon risultato. La squadra si è allenata al meglio e con la giusta mentalità, nonostante abbiamo avuto delle assenze; torna a disposizione Barbara Bertocchi che ha recuperato dall’infortunio”.