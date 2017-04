La Baltur chiude la stagione regolare con una vittoria contro Reggio Emilia

La Baltur chiude con una vittoria contro la Bmr Reggio Emilia dell’applauditissimo ex Antonio “Toto” Tinti, una stagione regolare da 21 successi e 9 sconfitte.

Alla palla a due Benedetto lancia subito capitan Caroldi nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno, insieme a Chiera, Bedetti, Pignatti e Benfatto, mentre Tinti risponde con Malagutti, Bertolini, Germani, Chiappelli e Farioli. Sin dalle battute iniziali il match è equilibrato, un canestro da tre punti di Malagutti consente agli ospiti di prendersi l’inerzia in chiusura di primo quarto, ma lo scarto non supera mai le tre lunghezze fino a due minuti dall’intervallo lungo quando la BMR allunga a “+6” (28-34), prima del canestro di Caroldi che spedisce le due squadre negli spogliatoi sul 30-34. A campi invertiti Cento si riporta in scia con Bedetti e Benfatto, due tiri liberi di Botteghi nel finale di questa frazione valgono la parità a quota 46. La Baltur concede appena 3 punti agli avversari nei primi 4 minuti dell’ultimo periodo e così facendo vola a “+8” (57-49) ma poi subisce il ritorno di Reggio Emilia, agevolato dall’uscita per infortunio di Benfatto e da quella per raggiunto limite di falli di Botteghi che, in assenza di un Andreaus che assiste alla partita dalla tribuna insieme a Vico, costringono i biancorossi ad affrontare il finale con un unico lungo di ruolo e cioè Pignatti.

La Bmr si riporta a “-2” e ha ben due opportunità per vincere ma Bertolini non trova il bersaglio e Chiera chiude i conti dalla lunetta, a 11 secondi dalla fine.

Per la Baltur, dunque, la stagione regolare si chiude con un quarto posto che vale una serie al meglio delle tre gare contro la Gessi Borgosesia dell’ex Albanesi. In occasione di “gara uno” del primo turno di play-off, in programma per le ore 18 di domenica 30 aprile in quel di Cento, la società informa che è stato predisposto un servizio di prevendita per i soli abbonati, che sarà attivo tra le ore 18 e le 20 di venerdì 28 aprile, presso il Pala Ahrcos. Il giorno seguente, sabato 29 aprile, la prevendita sarà aperta a tutti e si svolgerà presso Piazza Guercino. I biglietti residui saranno venduti il giorno della partita, presso la biglietteria dell’impianto.

BALTUR CENTO-BMR REGGIO EMILIA 59-55

PARZIALI: 15-17, 15-17, 16-12, 13-9.

CENTO: Chiera 5, Bedetti 12, Benfatto 12, Pignatti 11, Sabbatino 2, Bravi NE, D’Alessandro, Brighi, Botteghi 8, Caroldi 9. All. Benedetto.

REGGIO EMILIA: Malagutti 10, Ferrari, Bertolini 4, Farioli 12, Manini NE, Astolfi 3, Veccia 6, Gurini 2, Germani 8, Chiappelli 10. All. Tinti.

ARBITRI: Zangrando, Posti.